костер
костер
© Freepik by kotkoa is licensed under Рublic domain
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:28

Огонь переписал тело человека: ожоги оставили след в нашей эволюции

Огонь стал для человека источником прогресса, но вместе с этим принёс и новые риски, с которыми не сталкивался ни один другой вид. Новое научное исследование предлагает неожиданный взгляд на то, как ожоговые травмы могли повлиять на формирование человеческого организма. Учёные считают, что именно регулярное воздействие высоких температур оставило заметный след в нашей эволюции. Об этом сообщает Phys. org.

Огонь как фактор эволюционного давления

Контроль над огнём более миллиона лет назад стал одним из ключевых преимуществ человека. Он изменил питание, образ жизни, технологии и ускорил культурное развитие. Однако жизнь рядом с источниками высоких температур сделала ожоги почти неизбежной частью человеческого опыта. В отличие от животных, которые инстинктивно избегают огня, люди регулярно сталкиваются с ним и нередко получают как лёгкие, так и тяжёлые ожоговые травмы.

Исследователи подчёркивают, что частота ожогов у людей значительно выше, чем у любых других млекопитающих. Большинство людей хотя бы несколько раз в жизни получают незначительные ожоги, а в доисторические эпохи подобные травмы сопровождали повседневную жизнь рядом с кострами.

Генетические адаптации к ожогам

Работа, опубликованная в журнале BioEssays и выполненная учёными Имперского колледжа Лондона, связывает использование огня с формированием уникальных биологических реакций у человека. Авторы предполагают, что постоянный риск ожогов стал фактором естественного отбора, который способствовал развитию определённых защитных механизмов.

Ожоги повреждают кожу — главный барьер организма от инфекций. Чем дольше рана остаётся открытой, тем выше риск тяжёлых осложнений. В таких условиях преимущество получали особи с более быстрым воспалительным ответом, ускоренным закрытием ран и выраженными болевыми сигналами, заставляющими избегать дальнейшего повреждения.

Цена эволюционных преимуществ

Эти адаптации, полезные при лёгких и умеренных ожогах, имеют и обратную сторону. При обширных травмах они могут приводить к чрезмерному воспалению, образованию грубых рубцов и даже отказу органов. Учёные считают, что именно этим объясняется высокая уязвимость человека к осложнениям тяжёлых ожогов.

Сравнительный анализ геномов приматов выявил у человека ускоренную эволюцию генов, связанных с заживлением ран, иммунным ответом и воспалением. Эти изменения, по мнению исследователей, помогали выживать в условиях частых термических травм задолго до появления современной медицины и антибиотиков.

Ожоги как "уникально человеческая" травма

"Ожоги — это уникально человеческая травма. Ни один другой вид не живёт рядом с высокими температурами и регулярным риском ожогов, как это делают люди, — отметил ведущий автор исследования, почётный клинический лектор Имперского колледжа Лондона Джошуа Каддихи. — Наши исследования показывают, что естественный отбор способствовал признакам, улучшающим выживаемость после мелких, более частых ожогов. Однако эти же адаптации могли привести к эволюционным компромиссам при тяжёлых травмах".

Значение для современной медицины

Полученные выводы могут изменить подход к изучению ожоговых травм. Эволюционные особенности человека помогают объяснить, почему результаты исследований на животных моделях часто плохо применимы к людям. Кроме того, работа открывает перспективы для более точного понимания процессов рубцевания и заживления тканей.

"Эта теория представляет собой новую, культурно обусловленную форму естественного отбора и помогает по-новому взглянуть на то, что делает нас людьми", — отметил профессор эволюционной биологии развития Имперского колледжа Лондона Арманд Леруа.

Понимание того, как огонь повлиял на нашу биологию, может не только дополнить картину эволюции человека, но и стать основой для будущих исследований и улучшения лечения ожоговых пациентов.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

