Неандертальцы разжигали огонь 400 000 лет назад: шокирующее открытие археологов

Способность управлять огнём стала одним из важнейших шагов в эволюции человека. Совсем недавно учёные пришли к выводу, что наши предки научились разводить костры гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследования, проведённые в Великобритании, показали, что неандертальцы уже 400 тысяч лет назад целенаправленно разжигали огонь и поддерживали его в одном и том же месте. Это открытие значительно отодвигает временные рамки, до сих пор считавшиеся актуальными для изучения ранних цивилизаций. Самые старые на данный момент доказательства использования огня относились к северу Франции, где на стоянке, возраст которой составляет 50 тысяч лет, также были найдены следы костров.

Согласно последним данным, огонь сыграл не только практическую роль для выживания, обеспечив тепло в холодном климате, но и стал важным социальным элементом. Использование огня могло стать основой для первых коллективных собраний, укрепляя связи в группах, что могло оказать влияние на развитие речи и взаимодействия.

Развитие навыков разжигания огня

Миллионы лет назад наши предки использовали природный огонь, который возникал, например, от ударов молнии. Согласно исследованиям, использование огня начало развиваться с момента первого контакта с природными источниками, а затем шло дальше, включая методы его поддержания и разжигания вручную. Однако, как объясняют учёные, процесс различия природных и искусственно созданных костров весьма сложен.

Теперь же новые исследования, в которых участвуют учёные, такие как Роб Дэвис из Британского музея, доказывают, что на стоянке Барнхем в Саффолке были найдены значительные следы активного использования огня. Оказавшийся в центре внимания геохимический анализ показал, что температура в отдельных точках стоянки достигала 750 градусов Цельсия, что явно указывает на намеренное разжигание костров. Такие открытия сильно расширяют наши представления о развитии человеческой культуры и умениям контролировать окружающую среду.

"Это открытие даёт возможность перенести использование огня на более ранний этап, когда наш вид начал адаптироваться к новым условиям окружающей среды," — сказал Роб Дэвис, исследователь из Британского музея.

Одним из важнейших элементов, который был найден в этом регионе, стали фрагменты пирита, используемого для разжигания огня. В этом контексте исследователи делают важный вывод: древние люди осознали важность минералов, таких как пирит, для создания искры. Анализ показал, что пирит был привезён в это место намеренно, что подтверждает высокую степень осведомлённости в использовании природных ресурсов.

Экономический и культурный эффект от освоения огня

Открытие навыков разжигания огня перенесло человечество в новую фазу развития. В условиях, когда природный огонь был доступен не всегда, а выживание в суровых климатических условиях требовало гарантированного источника тепла, способность создавать огонь самостоятельно стала бесценным достижением. Это позволило нашим предкам расширить область расселения, в том числе в более холодные регионы, где выживание было бы невозможно без постоянного источника тепла.

Контролируемый огонь также оказал влияние на развитие социальной жизни. Огонь мог служить центром для совместных собраний, укрепляя группы и, возможно, способствуя формированию первых языковых структур. Возможно, это также сыграло роль в развитии технологий, таких как изготовление инструментов, где огонь был использован для обработки материалов.

С этим связано важное открытие: улучшенное питание, получаемое благодаря приготовлению пищи, могло способствовать увеличению размеров мозга и когнитивных способностей. Такие изменения в рационе, как более доступные и питательные продукты, повлияли на развитие человеческого интеллекта. Это, в свою очередь, могло отразиться на способности к более сложным социальным взаимодействиям и коллективному обучению.

"Использование огня было ключевым фактором в ускорении эволюции человека и развитии культуры," — отмечает исследовательская группа из Британского музея.

Очищение пламени

Но теперь Дэвис и его коллеги обнаружили гораздо более древние свидетельства, которые ясно указывают на разведение огня ранними людьми: на палеолитическом стоянке в Барнхеме, графство Саффолк, они нашли очаг, где нагретые отложения указывают на то, что там регулярно разводили костры. Кремневые ручные топоры, сломанные от жара, а также два куска пирита, вероятно, использовавшиеся для высекания искр, подтверждают теорию о том, что ранние люди намеренно разжигали здесь костры, а не просто использовали природные источники. Эта находка представляет собой важное дополнение к нашему пониманию эволюции человека, связанного с освоением огня, что позволяет более точно понимать, как развивалась человеческая цивилизация. Похожие вопросы затрагиваются в статье «Археология: находки, которые меняют наш взгляд на историю»

Советы по использованию огня в современных условиях

В современном мире знание об управлении огнём по-прежнему играет важную роль. Особенно это важно при использовании природных ресурсов, таких как древесина, в условиях роста потребностей в экологически чистой энергии. Обеспечение устойчивого и безопасного использования огня важно для развития технологий и борьбы с глобальными климатическими изменениями. Более того, огонь остаётся символом силы и контроля человека над природой, что продолжает отражаться в культурных и технологических достижениях.

С этим можно провести параллели с новыми открытиями в других областях науки, например, с открытием в области климатических изменений, которое демонстрирует, как климатические условия влияют на доступность природных ресурсов.

Советы по разведению огня

Когда речь идет о разведении огня, особенно в условиях дикого леса или на природе, важно учитывать несколько факторов, чтобы обеспечить безопасность и эффективность процесса. Вот несколько полезных советов:

Выбор места для костра. Найдите сухое место, вдали от сухой травы, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Подготовка материалов. Для успешного разжигания костра необходимо правильно подготовить подручные материалы: сухие ветки, листья и кора для разжигания, а также более крупные дрова для поддержания огня. Использование правильных инструментов. Важно использовать надежные инструменты, такие как кремневые камни или пирит, если вам нужно создать искры для разжигания. Контроль за огнем. Никогда не оставляйте костер без присмотра, особенно в ветреную погоду. После использования обязательно потушите огонь до конца.

Плюсы и минусы использования огня

Использование огня имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим основные плюсы и минусы:

Плюсы:

Обеспечивает тепло в холодную погоду. Помогает готовить пищу, делая ее более питательной и безопасной. Способствует социальному взаимодействию и укреплению связей в группах. Использование огня для защиты от диких животных и других угроз.

Минусы:

Может быть опасным в условиях плохого контроля (пожары). Разведение огня требует определенных навыков и знаний. Может быть сложно развести огонь в условиях влажной среды.

Популярные вопросы о контроле за огнём и его значении