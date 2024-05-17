Специалисты Центральной криминальной полиции Финляндии и полиции Хельсинки приступили к расследованию обширной утечки информации по результатам кибератаки на сеть столицы, утверждают правоохранительные органы в пятницу.



Согласно заявлению на сайте полиции, расследование взлома информационных систем Хельсинки с обременительными обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, проводится в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки. Администрация Хельсинки обратилась в правоохранительные органы с уведомлением об взломе информации в сети отдела образования и воспитания города.



Изначально сообщалось, что злоумышленники могли получить доступ к данным о 80 тысячах граждан, включая студентов, опекунов и работников образовательного сектора Хельсинки. По последним данным властей, количество потенциальных пострадавших от взлома составляет 120 тысяч человек.



Директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен не исключил возможность того, что подозрительная активность могла исходить из России, однако не представил доказательств этому. По мнению представителя Агентства транспорта и связи Финляндии Матиаса Месиля, это, возможно, самая крупная утечка информации в государственном секторе.

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