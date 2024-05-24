Президент Финляндии, Александер Стубб, заявил в беседе с агентством STT, что уровень поддержки Украины со стороны его страны на данный момент находится на пределе.



В настоящее время Финляндия подошла к пределу значительной поддержки Украины. Этот вид помощи оказывается уже чуть более двух лет, сумма уже составляет около 3 миллиардов евро.



Финляндия в апреле выслала Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 миллионов евро. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что страна уже договорилась передать Киеву следующий пакет военной поддержки. Содержание пакетов не разглашается финскими властями.



Как сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, по информации из СМИ можно предположить, что финны поставляют Вооруженным Силам Украины, помимо прочего, массивные минометы, различные виды ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатометы, стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Россия считает, что поставки вооружений в Украину затрудняют урегулирование конфликта, прямо вовлекают страны НАТО в противоречия и считают это "игрой со стихией".



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что все транспортные средства, содержащие вооружение для Украины, станут легитимной целью для действий России. По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставками вооружения, но и подготовкой личного состава на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В Кремле заявляли, что наращивание поставок оружия в Украину со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный результат.

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