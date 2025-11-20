Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
селедка под шубой
селедка под шубой
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 22:32

Финны тоже готовят Селедку под шубой — но делают это по-другому: узнала и теперь готовлю только так

Смесь майонеза и сметаны делает салат Россоли легче — Мария Кетонен

Финляндия тоже встречает Новый год с блюдом, удивительно похожим на русскую "селёдку под шубой". Здесь его называют Россоли, и готовят его не слоями, а перемешивая все ингредиенты. Благодаря этому салат получается лёгким, сбалансированным и свежим, а каждый кусочек хранит в себе все оттенки вкуса — от солёного до сладковатого.

Отличие "финской шубы" не только в способе подачи. Финны часто добавляют в салат зелёное яблоко, которое придаёт кислинку, и маринованные огурцы, делающие вкус более пряным.

"Россоли — это не просто салат, а символ домашнего тепла в холодную ночь", — отметил кулинарный блогер Юха Лааксонен.

Ингредиенты

  • филе сельди — 300 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • свекла — 2 шт.;

  • зелёный консервированный горошек — 1 банка;

  • маринованные огурцы — 2 шт.;

  • красный лук — 1 небольшая луковица;

  • зелёное яблоко — 1 шт. (по желанию);

  • майонез — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ст. ложка;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Сравнение: классическая и финская "шуба"

Вариант Способ подачи Особенности вкуса Время приготовления
Русская классика Слоями Нежный, плотный, насыщенный ~1,5 часа
Финская Россоли Все ингредиенты перемешаны Лёгкий, яркий, с яблочной кислинкой ~1 час 20 мин

Пошаговый рецепт

  1. Отварите овощи. Картофель, морковь и свеклу варите до мягкости, но не переваривайте — важно сохранить форму кубиков.

  2. Остудите и очистите. Нарежьте все овощи одинаковыми мелкими кубиками.

  3. Обработайте свеклу. Полейте её ложкой растительного масла и перемешайте — это сохранит цвет других ингредиентов.

  4. Нарежьте сельдь и огурцы. Кубиками такого же размера, как овощи.

  5. Добавьте горошек и лук. Лук лучше использовать красный — он мягче и слаще.

  6. Яблоко добавьте последним. Чтобы не потемнело, сбрызните его лимонным соком.

  7. Соберите салат. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте.

"Если дать салату настояться хотя бы 30 минут, вкус станет глубже и мягче", — подчеркнула шеф Мария Кетонен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: варить овощи слишком долго.
    Последствие: салат теряет структуру.
    Альтернатива: следите за готовностью — нож должен легко входить в центр, но без распада.

  • Ошибка: не обрабатывать свеклу маслом.
    Последствие: остальные овощи окрасит бордовый сок.
    Альтернатива: перемешивайте свеклу отдельно перед соединением.

  • Ошибка: забыть яблоко.
    Последствие: вкус получится плоским.
    Альтернатива: добавьте половину яблока — достаточно, чтобы появилась приятная свежесть.

А что если…

Попробуйте заменить часть майонеза сметаной - салат станет легче и менее жирным. А вместо картофеля можно добавить немного варёной репы - это даст интересный сладковато-пряный вкус. Для праздничной подачи выложите Россоли в прозрачные стаканы или креманки: цвет свеклы и зелёный горошек создадут эффектный контраст.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Простое и сытное блюдо Требует варки и охлаждения овощей
Яркий вкус и аппетитный вид Быстро окрашиваются ингредиенты
Универсальная подача — на праздник и в будни Не хранится более суток
Подходит для постного меню (без майонеза) Сложнее сохранить свежесть яблока

FAQ

Можно ли использовать филе сельди в масле?
Да, но лучше слегка обсушить его салфеткой, чтобы не утяжелить салат.

Какой сорт яблок выбрать?
Подойдут кислые сорта — "Симиренко" или "Гренни Смит". Они сбалансируют вкус.

Чем заменить майонез?
Сметаной, натуральным йогуртом или домашним соусом на основе горчицы и оливкового масла.

Мифы и правда

Миф: Россоли — это копия русской шубы.
Правда: финский салат существовал параллельно и имеет собственные традиции.

Миф: без свеклы Россоли невозможен.
Правда: в некоторых финских семьях готовят "белый Россоли" — без свеклы, с хреном и сливками.

Миф: блюдо тяжёлое для желудка.
Правда: если использовать меньше майонеза, салат становится лёгким и полезным.

3 интересных факта

  1. Название "Россоли" пришло от французского russolier - "русский".

  2. В Финляндии этот салат подают не только на Новый год, но и на Пасху.

  3. Существует версия, что рецепт принесли русские моряки, служившие в Хельсинки.

Исторический контекст

Россоли — символ гастрономического обмена между Россией и Финляндией. В начале XX века финские хозяйки адаптировали русскую "шубу" под местные вкусы: убрали слои, добавили яблоко и горошек. Со временем блюдо стало неотъемлемой частью финских праздников, сохранив дух северного уюта и простоты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рулет из лаваша с красной рыбой и сыром получается праздничной закуской — повар сегодня в 14:26
Челюсть отвисла сразу: этот рулет из лаваша с сыром и рыбой выглядит как из ресторана

Рулет из лаваша с красной рыбой и сыром — эффектная закуска, которую легко приготовить за минуты: он нежный, яркий и всегда смотрится по-настоящему празднично.

Читать полностью » Бюджетное меню снижает расходы на новогодний стол — кулинарные эксперты сегодня в 14:24
Использовал дешёвые продукты — и создал новогоднее меню, от которого гости не могли оторваться

Новогодний стол может быть вкусным, праздничным и при этом недорогим. Разбираем готовый пример меню, которое выглядит эффектно, легко готовится и позволяет уложиться в разумный бюджет.

Читать полностью » Слоёный салат с курицей и грибами охлаждают перед подачей — повар сегодня в 13:22
Беру курицу и грибы — собираю слоёный салат за минуты: гости в шоке от вкуса, а секрет прост

Нарядный слоёный салат с курицей и грибами выглядит по-ресторанному, а готовится из простых продуктов — его можно адаптировать и под диету, и под богатый праздничный стол.

Читать полностью » Шампиньоны с луком на сковороде получаются сочными — повар сегодня в 13:18
Раньше жарил шампиньоны неправильно — теперь всегда так: лук добавляю в конце, и вкус как в сказке

Жареные шампиньоны с луком — ароматная и универсальная горячая закуска, которая подходит к гарнирам, мясным блюдам и салатам, оставаясь простой в приготовлении.

Читать полностью » Холодец из свиных ножек варится на слабом огне для прозрачного бульона — повар сегодня в 11:14
Беру свиные ножки и варю на слабом огне — холодец застывает как камень: жаль, раньше мучился

Холодец из свиных ножек — традиционная закуска, которая завоевала любовь благодаря насыщенному вкусу и естественной желеобразной структуре без добавок.

Читать полностью » Тушёные овощи в казане получаются сочными и ароматными — повар сегодня в 10:11
Тушу овощи в казане слоями — семья в восторге от сочного вкуса, а я даже не стоял у плиты

Тушёные овощи в казане готовятся почти без участия повара: достаточно сложить слои, посыпать специями и оставить томиться до мягкости и насыщенного аромата.

Читать полностью » Мясной рулет с яйцом запекают в духовке с фаршем и луком — повар сегодня в 9:07
Взбил фарш с луком и яйцами — рулет в духовке получился идеальным: это вам не обычная котлета

Эффектный мясной рулет с яйцом готовится удивительно просто: всего несколько продуктов превращают обычный фарш в праздничное горячее блюдо.

Читать полностью » Салат из риса с крабовыми палочками огурцом и кукурузой заправляют майонезом — повар сегодня в 8:04
Раньше варил рис неправильно — теперь салат рассыпчатый как мечта: жаль, раньше не знал

Простое блюдо из риса, крабовых палочек и свежего огурца превращается в универсальный салат, который легко адаптировать под любой повод и вкус.

Читать полностью »

Новости
СФО
Бюджет Ямала на 2026-2028 годы: 80% расходов пойдет на улучшение качества жизни жителей
СФО
Трасса Тюмень — Омск улучшит транспортную доступность Ялуторовска — губернатор Моор
Красота и здоровье
Дерматологи рекомендуют чередовать лечебный и мягкий шампуни — Мариса Гаршик, дерматолог
Наука
Археологи нашли останки рыцаря с краниосиностозом в Испании — URV
Красота и здоровье
Солнечный свет разрушает ароматические молекулы духов, заявляют парфюмеры
Туризм
Поезд Деда Мороза отправляется в тур по 70 городам России — эксперт Екатерина Васильева
УрФО
В Свердловской области родильные дома создадут атмосферу леса и античного дворца — министр Савинова
Авто и мото
Долгий прогрев увеличивает расход топлива — моторист
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet