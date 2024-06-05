Эксперты концерна Danske Bank проанализировали данные по безработице и пришли к выводу, что рост безработицы в Финляндии продолжит повышаться. Прогнозируется, что цифры станут выше, чем их рассчитывали изначально.

Ранее специалисты предполагали, что максимальный уровень составит 7,9 процентов, однако теперь цифру изменили на 8,2 процента. Особая проблема наблюдается в строительном секторе.

- В других крупных отраслях роста занятости не предвидится, - сообщил главный экономист банковского концерна в Финляндии Паси Куоппамяки.

Ранее в стране уже были зафиксированы вспышки забастовок из-за нововведений в трудовое законодательство.

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