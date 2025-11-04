Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
© commons.wikimedia.org by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:17

Россияне уехали — и с ними деньги: в чем Финляндия теряет миллион евро в день

Bloomberg: Южная Карелия теряет до миллиона евро в день из-за отсутствия туристов из России

Потеря российских туристов обернулась для приграничных районов Финляндии многомиллионными убытками. Как сообщает агентство Bloomberg, особенно сильно пострадал регион Южная Карелия, граничащий с Санкт-Петербургом, — его экономика ежедневно теряет около одного миллиона евро, что эквивалентно 93,6 миллионам рублей.

Южная Карелия без туристов: минус миллион евро в день

По данным издания, раньше поток туристов из России обеспечивал значительную часть доходов местного бизнеса. После закрытия границы с Россией приграничные города, особенно Иматра, столкнулись с финансовыми трудностями.

Пострадали спа-курорты, гостиницы, торговые центры, рестораны и предприятия сферы услуг. Историческая гостиница, ранее популярная у российских гостей, уже обратилась за финансовой помощью к муниципалитету, чтобы не прекратить работу.

"Российские покупатели спрашивали, почему мы не можем работать круглосуточно. Они скупали одежду стопками — в основном последние новинки моды, но даже зимние пальто были распроданы уже к августу", — рассказала предпринимательница Сари Тукиайнен, владелица одного из закрывающихся магазинов в Иматре.

Город без покупателей: эффект домино

Закрытие границы и исчезновение потока туристов вызвали цепную реакцию. Вслед за торговыми точками начали нести убытки и крупные предприятия, ориентированные на сотрудничество с Россией.

  • Сталелитейный завод сократил часть персонала из-за падения заказов.

  • Три лесопромышленные компании, закупавшие древесину у российских поставщиков, столкнулись с нехваткой сырья.

  • Доходы городской казны снизились, что повлияло на финансирование социальных сфер, в том числе здравоохранения.

В результате уровень безработицы в Иматре достиг 15%, тогда как в среднем по Финляндии он составляет 9,1%. Для города с населением около 25 тысяч человек это критический показатель.

Как закрытие границы изменило жизнь региона

Ранее Южная Карелия жила за счёт туристов из России: жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области регулярно приезжали сюда за покупками, в спа-комплексы, на отдых у озёр. По данным Bloomberg, россияне тратили миллионы евро ежегодно, поддерживая экономику малых городов.

После введения визовых и транспортных ограничений многие из этих маршрутов были прекращены. В Иматре и соседнем Лаппеэнранте закрылись десятки магазинов и кафе, а торговые центры, некогда переполненные покупателями, сегодня пустуют.

По словам местных бизнесменов, надежда на восстановление турпотока пока отсутствует: внутреннего спроса не хватает, а западные туристы практически не приезжают в приграничные районы.

Почему Финляндия потеряла россиян

Снижение числа туристов связано с ограничениями на пересечение границы и политическими решениями властей Финляндии. В 2023 году страна закрыла все пограничные пункты с Россией, что фактически лишило местные регионы основного источника доходов.

Теперь власти ищут способы поддержать экономику Южной Карелии и других приграничных территорий, однако, по оценке экспертов, компенсации не смогут полностью покрыть убытки от отсутствия российских гостей.

Экономические последствия в цифрах

Показатель До закрытия границы После закрытия границы
Ежедневные доходы от туризма €1 млн 0
Уровень безработицы в Иматре 8% 15%
Число действующих магазинов 100% около 40%
Финансирование здравоохранения стабильно сокращено

По оценке Bloomberg, если ситуация не изменится, региональные бюджеты потеряют до 400 млн евро в год. Это ставит под угрозу развитие муниципальной инфраструктуры и удержание рабочих мест.

Местные жители о кризисе

Многие предприниматели признаются, что вынуждены закрываться или сокращать персонал. Одни ищут клиентов среди финнов, другие пробуют переориентироваться на онлайн-продажи, но эти меры не компенсируют потери от отсутствия туристов.

"Раньше россияне обеспечивали до половины нашего оборота. Теперь за день приходит пара покупателей, и мы едва покрываем аренду", — делится владелец небольшого магазина одежды в Иматре.

Местные власти рассматривают варианты развития внутреннего туризма, но признают, что эффект будет ограниченным. Финны из центральных и северных районов страны предпочитают отдыхать ближе к дому или за границей, а не в малых городах у российской границы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость экономики региона от одного источника дохода — российских туристов.
    Последствие: кризис при закрытии границы.
    Альтернатива: диверсификация экономики и развитие внутреннего туризма.

  • Ошибка: недооценка последствий визовых ограничений.
    Последствие: массовые увольнения и спад торговли.
    Альтернатива: компенсационные программы для бизнеса и новые экспортные направления.

  • Ошибка: слабая поддержка малого бизнеса на старте кризиса.
    Последствие: закрытие магазинов и отелей.
    Альтернатива: субсидии и льготные кредиты для предприятий сферы услуг.

Интересные факты

  1. До 2022 года россияне составляли до 80% всех туристов Южной Карелии.

  2. Средний чек одного туриста из России превышал 300 евро в день.

  3. В городе Иматра российские туристы покупали до 60% всей одежды и косметики в местных магазинах.

  4. После закрытия границы доходы местных спа-комплексов сократились почти вдвое.

Исторический контекст

Иматра и Лаппеэнранта — одни из старейших туристических центров Финляндии, ориентированных на соседей из России. После вступления Финляндии в ЕС в 1995 году приграничное сотрудничество только укреплялось: открывались торговые центры, строились гостиницы, создавались совместные проекты.
Однако после 2022 года ситуация изменилась кардинально: политические решения и прекращение визового сообщения поставили под угрозу весь туристический бизнес региона, зависевший от российских гостей более трёх десятилетий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тульская область за выходные: Ясная Поляна, Поленово и Куликово поле сегодня в 6:41
Путешествие в прошлое: как увидеть Тулу глазами Толстого и Поленова

Культурное путешествие по Тульской области: усадьба Поленова, Ясная Поляна и Куликово поле — места, где оживает история и вдохновение великих мастеров.

Читать полностью » Двухдневный маршрут по Владимирской области: главные достопримечательности региона сегодня в 5:37
Волга, Казань и древний Свияжск: идеальное путешествие по Татарстану

Двухдневное путешествие по Владимирской области: древние ворота Руси, легендарные монастыри и шедевры архитектуры на берегах Клязьмы.

Читать полностью » Казань, Свияжск и Камское Устье: автомаршрут по Татарстану длиной 284 км сегодня в 4:36
Волга, Казань и древний Свияжск: идеальное путешествие по Татарстану

Путешествие по Татарстану за 4 дня: Кама и Волга, древний Свияжск, белокаменный Кремль и вкус национальной кухни. Всё самое лучшее в одном маршруте.

Читать полностью » Лучшие автомобильные маршруты по России осенью: от Ставрополья до Русского Севера сегодня в 3:33
Эти маршруты по России откроют вам неизведанные уголки страны - идеальные поездки на осень

Три осенних маршрута по России для автопутешествий: Кавказские курорты, старинный город Достоевского и живописный Русский Север. Выбирайте свой путь!

Читать полностью » Эксперты по культурному наследию Италии отметили уникальное сочетание архитектуры и природы в Изола-дель-Лири сегодня в 2:15
Где каждый вдох пахнет водой и временем: Изола-дель-Лири — сердце Лацио

Небольшой городок в сердце Италии скрывает редкое чудо: мощный водопад, падающий прямо в исторический центр, превращая повседневность в спектакль природы.

Читать полностью » Le Figaro: в Сен-Жан-де-Мон вырос спрос на жильё у океана в 2025 году сегодня в 1:25
Франция без туристов и суеты: где прячется страна с характером старой открытки

Морской бриз, песчаные пляжи и уютные прибрежные города Вандеи манят тех, кто ищет гармонию между природой и размеренной жизнью. Узнайте, где именно жизнь у моря становится мечтой, воплощённой в реальность.

Читать полностью » Tourism Board Португалии: пляж Прайя-да-Маринья вошёл в топ пляжей Европы сегодня в 0:26
Место, где океан светится изнутри: куда едут те, кто ищет идеальный пляж

Семь пляжей Европы, где лазурная вода, мягкий песок и ощущение покоя превращают отпуск в историю, к которой хочется возвращаться снова и снова.

Читать полностью » Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами вчера в 23:27
Консул расставил точки над i: россиян не отслеживают — ни в ОАЭ, ни в соцсетях

Генконсул России в Дубае опроверг слухи о слежке за релокантами. Почему дипмиссии не занимаются контролем граждан и как россияне могут получить консульскую помощь в ОАЭ?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Собаку нужно приучать к машине с четырёх месяцев, чтобы снизить тревожность при поездках
Еда
Диетологи советуют заменять сахар фруктами и мёдом для снижения калорийности выпечки
Садоводство
Оптимальная зимняя температура для герани 16–18 °C — агроном
Дом
Эксперты советуют использовать вертикальные системы хранения, чтобы освободить место в гараже
Красота и здоровье
Практики осознанности и отдых помогают снизить тревожность и нарушения сна, связанные с перфекционизмом
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дайана Лэдд скончалась в возрасте 89 лет в своём доме в Калифорнии
Наука
Пущинский научный центр РАН: у пациентов с диабетом риск болезни Альцгеймера повышен на 65%
Питомцы
Нерегулярная уборка лотка вызывает стресс у кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet