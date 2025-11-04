Россияне уехали — и с ними деньги: в чем Финляндия теряет миллион евро в день

Потеря российских туристов обернулась для приграничных районов Финляндии многомиллионными убытками. Как сообщает агентство Bloomberg, особенно сильно пострадал регион Южная Карелия, граничащий с Санкт-Петербургом, — его экономика ежедневно теряет около одного миллиона евро, что эквивалентно 93,6 миллионам рублей.

Южная Карелия без туристов: минус миллион евро в день

По данным издания, раньше поток туристов из России обеспечивал значительную часть доходов местного бизнеса. После закрытия границы с Россией приграничные города, особенно Иматра, столкнулись с финансовыми трудностями.

Пострадали спа-курорты, гостиницы, торговые центры, рестораны и предприятия сферы услуг. Историческая гостиница, ранее популярная у российских гостей, уже обратилась за финансовой помощью к муниципалитету, чтобы не прекратить работу.

"Российские покупатели спрашивали, почему мы не можем работать круглосуточно. Они скупали одежду стопками — в основном последние новинки моды, но даже зимние пальто были распроданы уже к августу", — рассказала предпринимательница Сари Тукиайнен, владелица одного из закрывающихся магазинов в Иматре.

Город без покупателей: эффект домино

Закрытие границы и исчезновение потока туристов вызвали цепную реакцию. Вслед за торговыми точками начали нести убытки и крупные предприятия, ориентированные на сотрудничество с Россией.

Сталелитейный завод сократил часть персонала из-за падения заказов.

Три лесопромышленные компании , закупавшие древесину у российских поставщиков, столкнулись с нехваткой сырья.

Доходы городской казны снизились, что повлияло на финансирование социальных сфер, в том числе здравоохранения.

В результате уровень безработицы в Иматре достиг 15%, тогда как в среднем по Финляндии он составляет 9,1%. Для города с населением около 25 тысяч человек это критический показатель.

Как закрытие границы изменило жизнь региона

Ранее Южная Карелия жила за счёт туристов из России: жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области регулярно приезжали сюда за покупками, в спа-комплексы, на отдых у озёр. По данным Bloomberg, россияне тратили миллионы евро ежегодно, поддерживая экономику малых городов.

После введения визовых и транспортных ограничений многие из этих маршрутов были прекращены. В Иматре и соседнем Лаппеэнранте закрылись десятки магазинов и кафе, а торговые центры, некогда переполненные покупателями, сегодня пустуют.

По словам местных бизнесменов, надежда на восстановление турпотока пока отсутствует: внутреннего спроса не хватает, а западные туристы практически не приезжают в приграничные районы.

Почему Финляндия потеряла россиян

Снижение числа туристов связано с ограничениями на пересечение границы и политическими решениями властей Финляндии. В 2023 году страна закрыла все пограничные пункты с Россией, что фактически лишило местные регионы основного источника доходов.

Теперь власти ищут способы поддержать экономику Южной Карелии и других приграничных территорий, однако, по оценке экспертов, компенсации не смогут полностью покрыть убытки от отсутствия российских гостей.

Экономические последствия в цифрах

Показатель До закрытия границы После закрытия границы Ежедневные доходы от туризма €1 млн 0 Уровень безработицы в Иматре 8% 15% Число действующих магазинов 100% около 40% Финансирование здравоохранения стабильно сокращено

По оценке Bloomberg, если ситуация не изменится, региональные бюджеты потеряют до 400 млн евро в год. Это ставит под угрозу развитие муниципальной инфраструктуры и удержание рабочих мест.

Местные жители о кризисе

Многие предприниматели признаются, что вынуждены закрываться или сокращать персонал. Одни ищут клиентов среди финнов, другие пробуют переориентироваться на онлайн-продажи, но эти меры не компенсируют потери от отсутствия туристов.

"Раньше россияне обеспечивали до половины нашего оборота. Теперь за день приходит пара покупателей, и мы едва покрываем аренду", — делится владелец небольшого магазина одежды в Иматре.

Местные власти рассматривают варианты развития внутреннего туризма, но признают, что эффект будет ограниченным. Финны из центральных и северных районов страны предпочитают отдыхать ближе к дому или за границей, а не в малых городах у российской границы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: зависимость экономики региона от одного источника дохода — российских туристов.

Последствие: кризис при закрытии границы.

Альтернатива: диверсификация экономики и развитие внутреннего туризма.

Ошибка: недооценка последствий визовых ограничений.

Последствие: массовые увольнения и спад торговли.

Альтернатива: компенсационные программы для бизнеса и новые экспортные направления.

Ошибка: слабая поддержка малого бизнеса на старте кризиса.

Последствие: закрытие магазинов и отелей.

Альтернатива: субсидии и льготные кредиты для предприятий сферы услуг.

Интересные факты

До 2022 года россияне составляли до 80% всех туристов Южной Карелии. Средний чек одного туриста из России превышал 300 евро в день. В городе Иматра российские туристы покупали до 60% всей одежды и косметики в местных магазинах. После закрытия границы доходы местных спа-комплексов сократились почти вдвое.

Исторический контекст

Иматра и Лаппеэнранта — одни из старейших туристических центров Финляндии, ориентированных на соседей из России. После вступления Финляндии в ЕС в 1995 году приграничное сотрудничество только укреплялось: открывались торговые центры, строились гостиницы, создавались совместные проекты.

Однако после 2022 года ситуация изменилась кардинально: политические решения и прекращение визового сообщения поставили под угрозу весь туристический бизнес региона, зависевший от российских гостей более трёх десятилетий.