Конституционный комитет снова утвердил закон о высылке беженцев, парламент Финляндии проведет голосование по данному закону на следующей неделе, передает общественный канал Yle.
Правительство Финляндии представило законопроект в парламент ранее, в котором предложена инициатива по ограничению принятия заявок на предоставление убежища и их последующему выдворению.
По заявлению финских властей введение этого закона позволит в будущем открыть границу с Россией.
После одобрения законопроекта конституционным комитетом он будет передан на рассмотрение в парламенте после утверждения в административном комитете.
По информации от Yle, в законопроект были внесены изменения, касающиеся правовой защиты беженцев. Сообщается, что парламент проведет голосование по данному закону на предстоящей неделе. Вещатель отмечает: "5 июля вновь было рассмотрено конституционным комитетом парламента обсуждение спорного закона о высылке (беженцев — прим.)."
Финские власти неоднократно обвиняли Российскую Федерацию в систематической деятельности по направлению просителей убежища к границе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отвергла обвинения в отношении России в привлечении к миграционному кризису в Европейском союзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до получения дальнейших уведомлений.
С начала ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы из-за неопределенного потока беженцев из третьих стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пограничных пунктов пропуска на границе с РФ, выразил сожаление по поводу русофобской позиции, принятой руководством Финляндии.
Он подчеркнул, что российские пограничники строго соблюдают все инструкции, пересекают границу те, кто имеет на это законное право, и что недопустимы ложные обвинения в адрес Москвы.
Фото: www.flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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