Президент Финляндии Александер Стубб, настаивающий на принятии закона о выселении беженцев, заявил телеканалу MTV, что в случае открытия границы Россия в течение 48 часов предположительно отправит в Финляндию свыше тысячи мигрантов.



Финские ведомства многократно обвиняли Россию в целенаправленной переправке просителей убежища к границе.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отклонила эти обвинения, называя их двойными стандартами Запада.



По информации финской разведки, Россия имеет возможность привозить к нашей границе мигрантов, не являющихся типичными просителями убежища, а использовавшихся в качестве оружия.



Президент Стубб заявил телеканалу MTV, что при открытии границы это произойдет "примерно через 48 часов".



Правительство Финляндии представило в парламент закон о ограничении приема беженцев и их выселении.



Стубб надеется, что необходимое большинство парламентариев поддержат этот закон. Закон прошел одобрение конституционного комитета.



Согласно законопроекту, правительство сможет ограничить прием просителей убежища на определенном участке границы.



Решение о таком ограничении может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года. Предполагается, что просителям убежища, являющимся "инструментом влияния" по мнению финских властей, будет запрещен доступ на указанную территорию и их выселят.



Исключения предусмотрены для беженцев в уязвимом положении.



Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финского правительства до нового уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции, которую заняли финские лидеры.



Он подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а оскорбительные обвинения для Москвы недопустимы.

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