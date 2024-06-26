Президент Финляндии Александер Стубб, настаивающий на принятии закона о выселении беженцев, заявил телеканалу MTV, что в случае открытия границы Россия в течение 48 часов предположительно отправит в Финляндию свыше тысячи мигрантов.
Финские ведомства многократно обвиняли Россию в целенаправленной переправке просителей убежища к границе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отклонила эти обвинения, называя их двойными стандартами Запада.
По информации финской разведки, Россия имеет возможность привозить к нашей границе мигрантов, не являющихся типичными просителями убежища, а использовавшихся в качестве оружия.
Президент Стубб заявил телеканалу MTV, что при открытии границы это произойдет "примерно через 48 часов".
Правительство Финляндии представило в парламент закон о ограничении приема беженцев и их выселении.
Стубб надеется, что необходимое большинство парламентариев поддержат этот закон. Закон прошел одобрение конституционного комитета.
Согласно законопроекту, правительство сможет ограничить прием просителей убежища на определенном участке границы.
Решение о таком ограничении может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года. Предполагается, что просителям убежища, являющимся "инструментом влияния" по мнению финских властей, будет запрещен доступ на указанную территорию и их выселят.
Исключения предусмотрены для беженцев в уязвимом положении.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финского правительства до нового уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции, которую заняли финские лидеры.
Он подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а оскорбительные обвинения для Москвы недопустимы.
Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Германия упростит депортацию мигрантов
Глава МВД Германии, Нэнси Фезер, заявила Berliner Morgenpost о планах по упрощению процедуры высылки негражданственных мигрантов, оправдывающих акты терроризма.
Целью финансирования НКО в РФ был подрыв нацбезопасности
Западные многомиллиардные вложения в зарубежные негосударственные организации были направлены на нарушение национальной безопасности и нарушение политической обстановки в России, об этом заявил заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.
Автоэксперт Овчинникова: основные проблемы в ремонте китайских авто связаны с запчастями
Татьяна Овчинникова из международной сети автосервисов Fit Service объясняет, что китайские автомобили не стали чаще ломаться; их просто стало больше на рынке, что привело к увеличению числа обращений в сервисы.
Госдума приняла закон, индексирующий пенсию работающим пенсионерам
На пленарном заседании Государственной Думы в среду был утвержден законопроект во втором чтении, возвращающий начиная с 2025 года индексацию пенсий трудящимся пенсионерам.