Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Финское правительство запугивает страну мигрантами из РФ
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:44

Финское правительство запугивает страну мигрантами из РФ

Президент Финляндии Александер Стубб, настаивающий на принятии закона о выселении беженцев, заявил телеканалу MTV, что в случае открытия границы Россия в течение 48 часов предположительно отправит в Финляндию свыше тысячи мигрантов.

Финские ведомства многократно обвиняли Россию в целенаправленной переправке просителей убежища к границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отклонила эти обвинения, называя их двойными стандартами Запада.

По информации финской разведки, Россия имеет возможность привозить к нашей границе мигрантов, не являющихся типичными просителями убежища, а использовавшихся в качестве оружия.

Президент Стубб заявил телеканалу MTV, что при открытии границы это произойдет "примерно через 48 часов".

Правительство Финляндии представило в парламент закон о ограничении приема беженцев и их выселении.

Стубб надеется, что необходимое большинство парламентариев поддержат этот закон. Закон прошел одобрение конституционного комитета.

Согласно законопроекту, правительство сможет ограничить прием просителей убежища на определенном участке границы.

Решение о таком ограничении может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года. Предполагается, что просителям убежища, являющимся "инструментом влияния" по мнению финских властей, будет запрещен доступ на указанную территорию и их выселят.

Исключения предусмотрены для беженцев в уязвимом положении.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финского правительства до нового уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции, которую заняли финские лидеры.

Он подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а оскорбительные обвинения для Москвы недопустимы.

Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Германия упростит депортацию мигрантов

Германия упростит депортацию мигрантов

Глава МВД Германии, Нэнси Фезер, заявила Berliner Morgenpost о планах по упрощению процедуры высылки негражданственных мигрантов, оправдывающих акты терроризма.

Читать полностью
Целью финансирования НКО в РФ был подрыв нацбезопасности

Целью финансирования НКО в РФ был подрыв нацбезопасности

Западные многомиллиардные вложения в зарубежные негосударственные организации были направлены на нарушение национальной безопасности и нарушение политической обстановки в России, об этом заявил заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Овчинникова: основные проблемы в ремонте китайских авто связаны с запчастями

Автоэксперт Овчинникова: основные проблемы в ремонте китайских авто связаны с запчастями

Татьяна Овчинникова из международной сети автосервисов Fit Service объясняет, что китайские автомобили не стали чаще ломаться; их просто стало больше на рынке, что привело к увеличению числа обращений в сервисы.

Читать полностью
Госдума приняла закон, индексирующий пенсию работающим пенсионерам

Госдума приняла закон, индексирующий пенсию работающим пенсионерам

На пленарном заседании Государственной Думы в среду был утвержден законопроект во втором чтении, возвращающий начиная с 2025 года индексацию пенсий трудящимся пенсионерам.

Читать полностью

Новости