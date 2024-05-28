Большинство жителей Финляндии выступают за то, чтобы не впускать в страну иммигрантов, даже если их жизни грозит опасность.
Об этом сообщает общественный телеканал Yle, ссылаясь на результаты исследования Natopoll. По данным исследования, более половины финнов — 52% — считают, что нельзя разрешить въезд мигрантам, идущим в Европу, даже если это ставит под угрозу их жизнь.
Избиратели партии "Истинные финны" поддерживают эту точку зрения на 89%. Также исследование показало, что более половины финнов — 52% — согласны с тем, что страны Европейского союза должны направить войска на помощь Киеву в случае поражения его в конфликте с Россией. Среди кандидатов в Европарламент такого мнения поддерживают 45%.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции, которую заняли руководители Финляндии. Он подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а обвинения в их адрес являются неприемлемыми для Москвы.
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