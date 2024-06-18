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В Финляндии приняли решение о
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:07

В Финляндии приняли решение о "выдворении" на границе с РФ

Финский конституционный комитет одобрил законопроект о ограничении приема мигрантов и их высылке, от этого зависит возможное открытие границы с Россией, передает во вторник газета Ilta-Sanomat.

По информации издания, Комитет по конституционному праву принял позитивное решение относительно "закона о высылке" на границе с РФ.

За законопроект проголосовали 15 членов комитета, против — 2, уточняет газета. Ранее премьер-министр Петтери Орпо отметил, что данный закон даст возможность в будущем обсудить вопрос о частичном открытии границы с Россией.

В соответствии с законопроектом, правительство сможет ограничивать прием запрашивающих убежища на определенном участке границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года, указывало ранее МВД страны.

Предполагается, что запрашивающие убежища, которые, согласно финским властям, предположительно выступают "инструментом влияния", не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут высланы.

Исключения будут сделаны для беженцев, находящихся в особо уязвимом положении, информировало ранее МВД.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейших уведомлений. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока мигрантов из третьих стран.

Финские власти неоднократно обвиняли Россию в предполагаемой целенаправленной отправке запрашивающих убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских пунктов пропуска на границе с РФ, отметил, что антироссийская позиция, которую теперь придерживаются лидеры Финляндии, вызывает глубокое сожаление.

Песков подчеркнул, что российские пограничники следуют всем инструкциям, "пограничным пунктом пользуются те, у кого есть на это законное право", а неподтвержденные обвинения для Москвы не приемлемы.

Фото: www.flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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