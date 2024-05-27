Председатель Правительства Финляндии Петтери Орпо отметил, что направление финских военных на Украину является нереализуемым, передает финский общественный телеканал Yle.



Согласно информации от Yle, Орпо считает, что такой сценарий не подходит для Финляндии даже в случае, если Россия продвинется дальше в Украине.



Вещатель сообщает о том, что Петтери Орпо подчеркнул, что Финляндия приняла решение оказать поддержку Украине на условиях, предложенных украинской стороной, включая поставку оружия и оказание военной помощи. Слова премьера Финляндии были обнародованы Yle.



Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что возможное направление войск на Украину является лишь предметом спекуляций, и позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась. Финляндия в апреле направила Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 миллионов евро. Содержание помощи, по словам Орпо, не разглашается.



Эммануэль Макрон, президент Франции, высказал возможность направления войск на Украину в случае прорыва российских линий фронта и запроса со стороны Киева. Он отметил, что многие страны поддерживают подобный подход Франции к возможной отправке войск.



Журнал Spiegel сообщает о предупреждениях стран Прибалтики и Польши перед Германией о возможном направлении своих войск на Украину в случае ухудшения обстановки для Киева. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанная риторика Парижа и Лондона относительно возможного направления войск на Украину представляет опасность.

В Кремле также отмечают, что позиция Макрона о возможном "стратегическом поражении" России хорошо известна и что ряд стран сохраняют трезвую оценку потенциальных рисков такого шага и возможности вступления в жаркий конфликт.

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