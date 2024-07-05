Президент Финляндии Александр Стубб, обсуждая дипломатические инициативы Запада в отношении Украины, вновь высказал позицию об увеличении поставок вооружения в сторону Киева, как отмечает Wall Street Journal, которая взяла у него интервью.
По мнению Стубба, дипломатические действия должны быть сопровождаемы увеличением военной и экономической поддержки Украины.
Он подчеркнул в беседе, что чем активнее мы поддерживаем Украину на данный момент, тем быстрее произойдет завершение вооруженного конфликта.
Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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