Президент Финляндии Александр Стубб, обсуждая дипломатические инициативы Запада в отношении Украины, вновь высказал позицию об увеличении поставок вооружения в сторону Киева, как отмечает Wall Street Journal, которая взяла у него интервью.



По мнению Стубба, дипломатические действия должны быть сопровождаемы увеличением военной и экономической поддержки Украины.



Он подчеркнул в беседе, что чем активнее мы поддерживаем Украину на данный момент, тем быстрее произойдет завершение вооруженного конфликта.

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