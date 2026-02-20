Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 13:24

Соотношение пальцев указало на возможную роль эстрогена в эволюции мозга

Длина пальцев может рассказать о человеке больше, чем кажется на первый взгляд. Учёные обнаружили, что соотношение указательного и безымянного пальцев связано с гормональной средой ещё до рождения. Эти различия, по их данным, могут пролить свет на то, как в ходе эволюции увеличивался человеческий мозг. Об этом сообщает Университет Суонси.

Что означает соотношение 2D:4D

В центре внимания исследователей оказалось так называемое соотношение 2D:4D — сравнительная длина указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев. Этим показателем давно занимается профессор Джон Мэннинг из исследовательской группы A-STEM Университета Суонси. Считается, что 2D:4D отражает баланс эстрогена и тестостерона, воздействующих на плод в первом триместре беременности.

Если до рождения уровень эстрогена относительно выше, указательный палец оказывается длиннее по сравнению с безымянным, что формирует более высокое значение 2D:4D. При преобладании тестостерона картина иная — безымянный палец длиннее. Этот простой внешний маркер, по мнению учёных, может быть индикатором сложных биологических процессов.

Размер головы и возможный "гормональный вклад"

Совместно с антропологами Стамбульского университета команда изучила 225 новорождённых — 100 мальчиков и 125 девочек. Исследователи сопоставили их соотношение пальцев с окружностью головы при рождении. Этот показатель традиционно рассматривается как косвенный маркер размера мозга и в ряде работ связывается с последующими когнитивными характеристиками.

Результаты, опубликованные в журнале Early Human Development, выявили отчётливую связь у мальчиков. Более высокие значения 2D:4D, указывающие на повышенное пренатальное воздействие эстрогена, ассоциировались с большей окружностью головы. У девочек аналогичной закономерности обнаружено не было.

Эволюционные последствия и возможные издержки

Профессор Мэннинг связывает полученные данные с более широкой гипотезой, согласно которой рост человеческого мозга сопровождался изменениями в гормональном фоне и даже определённой "феминизацией" скелета.

Это открытие актуально для эволюции человека, поскольку увеличение размера мозга наблюдается наряду с феминизацией скелета, так называемой гипотезой эстрогенной обезьяны. Высокие значения 2D:4D у мужчин связаны с повышенным уровнем сердечных проблем, низким количеством сперматозоидов и предрасположенностью к шизофрении.

Однако увеличение размера мозга может компенсировать эти проблемы. Таким образом, эволюционное стремление к увеличению мозга у человека неизбежно связано со снижением жизнеспособности мужчин, включая сердечно-сосудистые проблемы, бесплодие и уровень шизофрении."

Исследователи подчёркивают, что их выводы дополняют растущий массив данных о роли пренатального эстрогена в формировании человеческих особенностей. Если гормональные изменения действительно способствовали увеличению мозга, это могло дать эволюционные преимущества, даже при наличии биологических издержек.

Работы профессора Мэннинга также связывают соотношение 2D:4D с другими параметрами — от реакции на инфекции до спортивной выносливости. В совокупности такие исследования показывают, что особенности пальцев могут служить своеобразным "отпечатком" гормональной среды раннего развития.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

