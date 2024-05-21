В России средний размер штрафа ГИБДД увеличился до 733 рублей, согласно анализу данных первого квартала 2024 года от аналитиков банка "Русский стандарт". В Москве средний штраф составляет 909 рублей, в Нижнем Новгороде — 816 рублей, а в Саратове — 650 рублей.

Также был представлен законопроект, предусматривающий штрафы за использование материалов, скрывающих госномера автомобилей, и повторное управление автомобилем без номеров в течение года, который получил поддержку государственно-правового управления президента, сообщает Газета.Ру.

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