Загадка, с которой в СССР справлялись дети 6–12 лет: Кто из этих людей — шпион? Проверьте себя
Условие задачи
Внимательно рассмотрите изображение. Вы видите сцену из жизни русских крестьян. Однако среди них скрывается чужак — шпион.
Сможете ли вы вычислить лазутчика? Присмотритесь к деталям и действиям каждого персонажа. Возможно, кто-то делает что-то подозрительное или совершенно нелогичное для русского быта.
Варианты ответа
Для удобства выберите один из предложенных вариантов, который указывает на действие шпиона:
-
A. Стоит за столом, прямо под лампой.
-
B. Наливает воду в бочку.
-
C. Колет дрова.
-
D. Наливает воду в самовар.
-
E. Подкидывает дрова в печь.
Примите решение! Как только будете готовы, прокрутите страницу ниже, чтобы узнать правильный ответ и проверить свою наблюдательность.
Ответ на головоломку
Правильный ответ: D. Наливает воду в самовар.
Шпион — это мужчина, который стоит возле самовара. Его действие выдаёт его: он льёт воду в трубу самовара (дымоход), а не в резервуар для воды, как это должно быть. Человек, знакомый с русским бытом, такую ошибку бы не совершил.
