Загадка, с которой в СССР справлялись дети 6–12 лет: Кто из этих людей — шпион? Проверьте себя

Власти удваивают повышающий коэффициент для начисления платы за воду без счётчиков — теперь жильцам придётся решать, ставить приборы или платить существенно больше.

Это не стимул, это штраф: как новый коэффициент заставит каждого установить счётчики воды

сегодня в 8:03

Гостиничные тарифы пришли в обычные дома: почему сдавать квартиру теперь может быть себе дороже

В российских судах всё чаще разбирают споры о посуточной аренде квартир, и от того, насколько она похожа на мини-отель, может зависеть размер коммунальных платежей.

Читать полностью »