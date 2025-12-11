Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Головоломка СССР: Найди шпиона среди крестьян
Головоломка СССР: Найди шпиона среди крестьян
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:53

Загадка, с которой в СССР справлялись дети 6–12 лет: Кто из этих людей — шпион? Проверьте себя

Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона?
В советские времена детские журналы часто публиковали увлекательные и порой непростые головоломки, которые становились настоящим испытанием даже для взрослых. Сегодня мы предлагаем вам одну из таких классических задачек на внимательность.

Условие задачи

Внимательно рассмотрите изображение. Вы видите сцену из жизни русских крестьян. Однако среди них скрывается чужак — шпион.

Советская загадка
Советская загадка

Сможете ли вы вычислить лазутчика? Присмотритесь к деталям и действиям каждого персонажа. Возможно, кто-то делает что-то подозрительное или совершенно нелогичное для русского быта.

Варианты ответа

Для удобства выберите один из предложенных вариантов, который указывает на действие шпиона:

  • A. Стоит за столом, прямо под лампой.

  • B. Наливает воду в бочку.

  • C. Колет дрова.

  • D. Наливает воду в самовар.

  • E. Подкидывает дрова в печь.

Примите решение! Как только будете готовы, прокрутите страницу ниже, чтобы узнать правильный ответ и проверить свою наблюдательность.

Ответ на головоломку

Правильный ответ: D. Наливает воду в самовар.

Шпион — это мужчина, который стоит возле самовара. Его действие выдаёт его: он льёт воду в трубу самовара (дымоход), а не в резервуар для воды, как это должно быть. Человек, знакомый с русским бытом, такую ошибку бы не совершил.

