Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Амадина Гульда
Амадина Гульда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 10:42

Они поют без остановки — и это не метафора: амадины испытывают нервы владельцев на прочность

Орнитологи: амадины поют без перерывов до 12 часов в день

Канарейки и волнистые попугайчики уже давно стали символом домашнего уюта. Они оживляют квартиру, поднимают настроение и создают ощущение, будто в доме поселился кусочек весны. На этом фоне амадины выглядят не менее привлекательными: крошечные, изящные, с мягким, не раздражающим голосом. Их окрасы поражают разнообразием — от теплых песочных до насыщенно-красных и изумрудных тонов. Поэтому неудивительно, что в зоомагазинах эти птицы вызывают восторг даже у случайных прохожих. Однако у них есть одна особенность, о которой редко упоминают продавцы — и именно она делает совместное проживание с амадинами настоящим испытанием.

Чем амадины так очаровывают новичков

С первого взгляда амадины кажутся идеальными домашними питомцами. Они не кусаются, не разбрасывают перья, не портят мебель. Их легко содержать даже в небольшой квартире, а ухаживать за ними проще, чем за большинством экзотических птиц. К тому же амадины прекрасно размножаются в неволе — куда успешнее, чем те же канарейки или волнистики. Заводчики нередко хвалятся, что за сезон получают несколько выводков птенцов, и действительно, эти миниатюрные создания способны превратить клетку в маленький птичий детский сад.

Но радость от такой компании быстро сменяется усталостью. Виной всему — их постоянное щебетание. Не громкое, не раздражающее само по себе, но абсолютно непрерывное.

Главная особенность: бесконечное "пе-пе"

Если вы когда-нибудь слышали амадину, то знаете — её песня не похожа на соловьиную трель или мелодичный свист канарейки. Это скорее тихое, монотонное повторение коротких звуков, что-то вроде "пе-пе, пе-пе, пе-пе". Звучит мило… первые пять минут. Потом вы начинаете замечать, что она не умолкает вообще. Ни на секунду.

Днём птички словно соревнуются между собой, кто споёт громче или чаще. Даже когда они отдыхают, отдельные особи всё равно продолжают щебетать. И создаётся впечатление, будто они боятся тишины, как если бы молчание могло стереть их существование. С первыми лучами солнца этот хор начинается снова — и продолжается до самого вечера.

Почему этот звук утомляет

Голоса амадин нельзя назвать резкими или неприятными. Они мягкие, высокие, будто шелест листвы. Но именно из-за постоянства они действуют на нервы. Это как капающий кран: звук тихий, но мозг не может его "отключить". Через пару часов вам уже кажется, что щебет исходит отовсюду — из-за стены, из телевизора, даже из-под подушки.

Многие владельцы сначала переносят клетку в другую комнату. Потом — на кухню. Потом — в коридор. А потом сдаются и отдают птиц знакомым, которые "всегда хотели завести парочку".

Сравнение популярных видов домашних птиц

Вид птицы Громкость голоса Активность днём Продолжительность пения Подходит для квартиры
Канарейка Средняя Умеренная Поёт периодами Да
Волнистый попугай Средняя Очень высокая Перерывы в течение дня Да
Амадина Низкая Постоянная Без перерывов Скорее нет

Как видно, по уровню шума амадины не конкурируют с попугаями, но из-за беспрерывности звука их труднее переносить. Особенно тяжело людям, работающим из дома или нуждающимся в тишине для отдыха.

Как уменьшить шум от амадин

  1. Переставьте клетку. Лучше всего держать птиц в светлой, но удалённой комнате, например на застеклённой лоджии (если температура позволяет).

  2. Используйте плотное покрывало. Накрывайте клетку вечером — это помогает птицам дольше спать и не просыпаться с первыми лучами солнца.

  3. Регулируйте освещение. Искусственное приглушённое освещение вечером снижает их активность.

  4. Добавьте развлечения. Качели, зеркальца и веточки отвлекают внимание, и птицы поют чуть реже.

  5. Не держите много особей. Чем больше амадин, тем громче и дружнее они чирикают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать пару или стаю амадин в жилой комнате.

  • Последствие: хроническое раздражение, бессонница, головная боль.

  • Альтернатива: отдельное помещение или вольер на утеплённой лоджии.

  • Ошибка: покупать амадин для ребёнка.

  • Последствие: ребёнок быстро теряет интерес из-за невозможности контакта и громкого щебета.

  • Альтернатива: волнистый попугай или неразлучник — ручные, контактные и спокойнее.

А что если… поселить амадин в большой вольер?

Некоторые энтузиасты устраивают для этих птиц целые "птичьи комнаты" с зеленью и поилками. В большом пространстве амадины чувствуют себя лучше и меньше нервничают. Но уровень шума при этом увеличивается — несколько десятков птиц создают постоянный фон, напоминающий тропический лес. Для дома это слишком, зато для кафе или зимнего сада — идеальное решение. Там их щебет воспринимается как естественная часть атмосферы.

Плюсы и минусы содержания амадин

Плюсы Минусы
Миниатюрные размеры, не требуют большой клетки Постоянно щебечут, не умолкая
Неприхотливы в питании Не приручаются и не реагируют на хозяина
Красивое оперение Нельзя держать в спальне или гостиной
Отлично размножаются Чувствительны к сквознякам и холоду
Не линяют сильно Сложно продать или отдать потомство

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать амадину в магазине?
Смотрите на оперение: оно должно быть плотным, блестящим, без проплешин. Глаза ясные, клюв чистый. Если птица сидит нахохлившись — она, скорее всего, больна.

Сколько стоит пара амадин?
В среднем — от 800 до 2000 рублей за птицу в зависимости от породы. Более редкие виды, как зебровые или японские, могут стоить дороже.

Что лучше: амадина или волнистик?
Если вы хотите общения и "разговора" — однозначно волнистик. Если цените эстетику и наблюдение со стороны — амадина подойдёт, но только при условии, что у вас нет проблем с шумом.

Мифы и правда об амадинах

Миф: амадины — тихие птицы.
Правда: их голос действительно не громкий, но щебетание не прекращается ни на минуту, поэтому воспринимается как постоянный шум.

Миф: амадины легко приручаются.
Правда: это стайные, но дикие по сути птицы. Они не привыкают к рукам и не ищут общения с человеком.

Миф: чем больше амадин, тем веселее.
Правда: наоборот, их хор становится оглушительным. Достаточно одной пары для наблюдения.

Исторический контекст

Амадины появились в Европе в XIX веке. Первые завозы пришлись на эпоху колониальных экспедиций, когда экзотических птиц привозили из Африки и Азии как украшение салонов. В то время считалось престижным иметь в доме миниатюрную "тропическую" стаю. Особенно ценились зебровые амадины из Австралии — их даже изображали на фарфоровых чашках и обоях. Однако уже тогда владельцы жаловались на одну и ту же проблему — невозможность остановить их щебетание.

Три интересных факта об амадинах

  1. Амадины могут петь до 12 часов в день без пауз.
  2. Самцы поют чаще, но самки тоже "отвечают" им короткими звуками.
  3. Эти птицы способны распознавать ритм и повторять простые мелодии, если часто слушают одну и ту же музыку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: уникальные отпечатки на носу кошек помогают их идентификации сегодня в 2:16
Секрет кошачьих носов: что скрывают уникальные линии на их поверхности

Узнайте, зачем кошкам отпечатки пальцев на носу и как это помогает им в жизни. Интересные факты и советы по уходу за носом питомца.

Читать полностью » Ветеринар: игнорирование кошачьего языка тела может вызвать у питомца стресс сегодня в 1:36
Тайный язык кошек: что они действительно пытаются нам сказать

Узнайте, как научиться понимать кошек, используя язык тела, моргание и даже голос! Советы по эффективному общению с вашим питомцем.

Читать полностью » PetMD: скорость немецкой овчарки достигает 30 миль в час при работе сегодня в 0:15
Они не просто питомцы, а зеркала души: самые чувствительные породы

Собаки способны не только сопровождать нас, но и становиться частью нашей души. Узнайте, какие породы создают по-настоящему прочную эмоциональную связь с человеком.

Читать полностью » Почему у собак появляются родинки и как отличить их от опасных образований вчера в 23:08
Родинки у собак: когда это норма, а когда повод идти к ветеринару

У собак, как и у людей, могут быть родинки — чаще всего безопасные. Эксперты объяснили, когда они требуют внимания и почему нельзя удалять их самостоятельно.

Читать полностью » Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к появлению питомца в семье вчера в 22:03
Кошка или собака — первый учитель доброты: чему дети учатся у животных

Как подготовить ребёнка к появлению питомца и помочь им подружиться с первых дней? Эксперт объясняет, как воспитать любовь и ответственность через заботу о животных.

Читать полностью » Домашняя среда содержит опасности для кошки вчера в 21:19
Вот как сделать квартиру безопасной для кошки: проверяем окна, растения и провода

Как превратить квартиру в безопасный мир для вашей кошки — от окон и растений до игр и эмоционального комфорта.

Читать полностью » Морковь, яблоки и йогурт названы лучшими натуральными лакомствами для собак вчера в 20:11
Собаке тоже хочется вкусненького? Вот чем действительно можно побаловать друга без вреда

Пять простых и полезных перекусов, которые можно приготовить для собаки за пару минут — без вреда для здоровья и без лишних калорий.

Читать полностью » Попугаи способны осознанно использовать слова — исследование Айрин Пеппенберг вчера в 19:19
Ум как у ребёнка и сердце как у друга: вот что скрывают попугаи за яркими перьями

Почему попугаи — не просто говорящие птицы: их интеллект, дружелюбие и удивительная способность общаться делают их по-настоящему особенными.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихологи напомнили, что кошки терпят ограничение свободы из-за доверия к человеку
Дом
Уксус, спирт и эфирные масла помогают быстро отмыть кухонную мебель от жира
Красота и здоровье
Врачи-наркологи рассказали, как распознать игровую зависимость и её первые признаки
Еда
Бутерброды со шпротами получаются ароматными благодаря сочетанию рыбы, майонеза и свежих помидоров
Еда
Мясной салат с отварной говядиной и солеными огурцами дарит домашнее тепло и стабильность
Авто и мото
Основные причины запаха антифриза в автомобиле: радиатор печки, патрубки и расширительный бачок
УрФО
Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой
Красота и здоровье
Температура при простуде помогает организму вырабатывать антитела и бороться с инфекцией — Ирина Соколова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet