ИГЭУ им. В.И. Ленина
© commons.wikimedia.org by Андрей Кондратов is licensed under Creative Commons 3.0
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:11

Миллиарды на знания: финансовый рейтинг государственных вузов Ивановской области показал лидеров

Опубликован финансовый рейтинг государственных высших учебных заведений Ивановской области по результатам их деятельности за 2025 год. Анализ проведен на основании официальных данных о расходах учреждений, где основным критерием ранжирования стал совокупный объем финансовых затрат. Список включает как крупные профильные вузы, так и региональные филиалы федеральных структур. Данный срез позволяет оценить масштаб деятельности организаций, а также структуру их кадрового обеспечения через сравнение объемов выплат персоналу.

Лидеры по объему затрат

Первое место в рейтинге занял Ивановский государственный энергетический университет имени Ленина, расходы которого достигли 1,418 миллиарда рублей. Значительная часть средств — 652,65 миллиона рублей — направлена на оплату труда сотрудников. Такая финансовая активность подчеркивает статус заведения как ведущего центра подготовки профильных технических специалистов в регионе.

Вторую и третью позиции заняли Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС и Ивановский государственный медицинский университет. Их показатели составили 913,20 миллиона и 889,33 миллиона рублей соответственно. Примечательно, что академия МЧС демонстрирует наиболее высокую долю расходов на персонал по отношению к общему бюджету, что объясняется спецификой военного и военизированного образования.

В пятерку лидеров также вошли Ивановский государственный химико-технологический университет с показателем 734,66 миллиона рублей и Ивановский государственный политехнический университет, потративший 620,30 миллиона рублей. Эти вузы сохраняют стабильное финансовое положение, удерживая позиции крупных образовательных центров области.

Структура расходов и кадровый вопрос

Анализируя финансовые потоки, можно заметить прямую корреляцию между общим бюджетом вуза и обязательствами перед коллективом. В классическом университете региона, ИвГУ, общая сумма затрат составила 562,69 миллиона рублей, из которых чуть более половины, а именно 331,48 миллиона рублей, ушли на выплаты работникам. Подобное распределение является стандартным для образовательного сектора.

"Анализ финансовых показателей вузов позволяет не только видеть масштаб операционной деятельности, но и оценивать инвестиционный потенциал в человеческий капитал. Высокие расходы на персонал в профильных академиях и университетах свидетельствуют о сохранении экспертного состава. Мы видим, как крупные вузы удерживают доминирующие позиции за счет концентрации ресурсов. Для региона важно, чтобы этот финансовый фундамент конвертировался в качественные образовательные программы."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Более скромные бюджеты наблюдаются у Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета, чьи расходы остановились на отметке 254,57 миллиона рублей. При этом на зарплатный фонд пришлось 129,73 миллиона рублей. Это отражает объективную разницу в масштабах академических структур и количестве задействованного научно-педагогического состава.

Филиальная сеть и малые институты

Нижние строчки рейтинга занимают филиалы федеральных вузов и специализированные учебные организации. Ивановский филиал РАНХиГС зафиксировал траты на уровне 114,43 миллиона рублей, а филиал РЭУ имени Плеханова — 86,80 миллиона рублей. Такие цифры типичны для региональных представительств крупных столичных центров экономики и управления.

Замыкает список Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи, расходы которого составили 14,86 миллиона рублей. Столь малые объемы финансирования объясняются узкой предметной специализацией и локальным характером деятельности института. Несмотря на скромные цифры, учреждение выполняет важную функцию сохранения уникальных культурных традиций.

Отдельного внимания заслуживает Университет непрерывного образования и инноваций, который не входит в классическую систему высшего образования, но оперирует бюджетом в 198,67 миллиона рублей. Это указывает на значительные инвестиции региона в систему переподготовки кадров и методическое сопровождение педагогов. Средства распределены в пользу персонала, что подтверждает кадрово-ориентированный характер данной структуры.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

