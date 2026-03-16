Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гумпомощь СВО
Гумпомощь СВО
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:59

Материальная поддержка для героев: Ленинградская область награждает участников СВО

Правительство Ленинградской области официально закрепило порядок выплат для участников специальной военной операции, удостоенных государственных наград. Мера поддержки распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны в период с 26 февраля по 31 декабря 2026 года. Размер финансового единовременного пособия составляет 500 тысяч рублей. Документы для получения денежных средств необходимо подавать через региональные многофункциональные центры. В случае гибели участника операции право на получение выплаты переходит членам его семьи.

Критерии получения выплат

Перечень государственных наград, дающих право на получение поощрения от областных властей, охватывает широкий список орденов и знаков отличия. В него вошли звание Героя России, орден Святого апостола Андрея Первозванного, а также награды, названные в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей прошлого. Среди них ордена Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова, Александра Невского и другие значимые знаки признания заслуг перед Отечеством.

В список включены также ордена Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", Дружбы и Пирогова. Дополнительно право на выплату обеспечивает наличие Георгиевского Креста — знака отличия ордена Святого Георгия. Подобная мера подчеркивает значимость вклада контрактников в решение поставленных задач и официально признает их достижения на государственном уровне.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее озвучил параметры этой инициативы, подчеркнув её адресный характер для военнослужащих, проявивших исключительную доблесть. Программа направлена исключительно на тех, кто принял решение о службе по контракту в течение обозначенного календарного периода. Это стимулирует профессиональный подход к исполнению воинского долга и обеспечивает материальную поддержку отличившимся бойцам.

Порядок оформления документов

Для активации выплаты военнослужащему или его законным представителям необходимо лично посетить многофункциональный центр на территории Ленинградской области. Процедура подачи заявки предполагает предоставление полного пакета подтверждающих документов, включая удостоверение к государственной награде. Специалисты центров проводят верификацию данных, чтобы исключить ошибки при начислении средств.

"Региональные меры социальной поддержки играют критически важную роль в системе взаимодействия органов власти и граждан. Упрощение административных процедур через работу многофункциональных центров позволяет оперативно доводить помощь до адресатов без лишней бюрократической нагрузки. Четкое определение перечня наград исключает двоякое толкование правил, что делает механизм выплат прозрачным и понятным для каждого участника СВО. Такие инициативы на муниципальном и региональном уровне демонстрируют комплексный подход к реализации государственной политики поощрения героев."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Конкретные сроки рассмотрения каждой заявки зависят от сложности проверки предоставленных сведений, однако власти стремятся минимизировать время ожидания. Использование инфраструктуры многофункциональных центров позволяет значительно упростить логистику для заявителей. Важно, что система взаимодействия с ведомствами уже отлажена, что позволяет минимизировать количество необходимых визитов.

Социальные гарантии и наследники

Особое внимание уделено защите интересов близких военнослужащих в трагических обстоятельствах. В случае гибели бойца, который заслужил право на выплату своими действиями в зоне ведения боевых действий, 500 тысяч рублей перечисляются его родным. Это решение обеспечивает преемственность социальной поддержки и позволяет передать финансовую помощь семье, потерявшей близкого человека.

Правовой акт, принятый правительством Ленинградской области, носит адресный характер и является частью общей региональной стратегии социальной поддержки участников военной операции. Законодатели постарались учесть все нюансы, касающиеся статуса военнослужащих-контрактников. Режим использования данных средств не ограничен дополнительными условиями, что отражает приоритеты региональной политики по отношению к защитникам Отечества.

Дополнительная информация о перечне документов и графике работы центров доступна на официальном портале правительства региона. Власти регулярно актуализируют данные о мерах поддержки, чтобы процесс получения выплат оставался стабильным и доступным для всех категорий участников программы. Система контроля за распределением средств находится в зоне ответственности профильных структур областного аппарата администрации.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet