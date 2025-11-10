Бюджет можно приручить: секрет, которым пользуются люди с толстым кошельком

Быть финансово грамотным — значит не просто считать расходы, а понимать, как устроен собственный бюджет, и следить за изменениями, которые могут повлиять на кошелёк. Об этом рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи в беседе с MoneyTimes.

По словам эксперта, основа личного благополучия — это умение планировать доходы и расходы как в личном, так и в семейном бюджете. Человек, разбирающийся в финансах, никогда не подписывает документы, не прочитав их внимательно.

"Финансово грамотный человек всегда внимательно читает финансовые документы разной важности. Начиная от акций в магазине, заканчивая, допустим, договором о вкладе, кредитным договором и так далее", — подчеркнула Хуруджи.

Одним из главных навыков специалист называет способность выбирать оптимальные траты.

"Нужно свои расходы оптимизировать, уметь выбирать. Допустим, нужен фен для волос — можно посмотреть разные марки. При том, что качество может быть примерно одинаковым, цена на схожие продукты, товары и услуги может сильно отличаться", — заявила специалист.

Она также уточнила, что финансово грамотный человек всегда сравнивает и выбирает то, что для него оптимально в зависимости от его финансовых возможностей.

Хуруджи напомнила, что одной из важнейших привычек финансово грамотного человека является создание подушки безопасности. По ее словам, необходимо 10% от дохода необходимо откладывать, а потом все остальное распределять по необходимости.

Регулярные сбережения, по её словам, не только дают чувство уверенности, но и помогают справляться с непредвиденными ситуациями.В конечном счёте, финансовая грамотность — это не только о цифрах, но и о привычках, внимательности и умении принимать решения, которые укрепляют личную стабильность и уверенность в будущем.