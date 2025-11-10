Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by bearinthenorth is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Экономика
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:28

Бюджет можно приручить: секрет, которым пользуются люди с толстым кошельком

Финансовый эксперт Хуруджи: финансово грамотный человек всегда планирует бюджет и создаёт сбережения

Быть финансово грамотным — значит не просто считать расходы, а понимать, как устроен собственный бюджет, и следить за изменениями, которые могут повлиять на кошелёк. Об этом рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи в беседе с MoneyTimes.

По словам эксперта, основа личного благополучия — это умение планировать доходы и расходы как в личном, так и в семейном бюджете. Человек, разбирающийся в финансах, никогда не подписывает документы, не прочитав их внимательно.

"Финансово грамотный человек всегда внимательно читает финансовые документы разной важности. Начиная от акций в магазине, заканчивая, допустим, договором о вкладе, кредитным договором и так далее", — подчеркнула Хуруджи.

Одним из главных навыков специалист называет способность выбирать оптимальные траты.

"Нужно свои расходы оптимизировать, уметь выбирать. Допустим, нужен фен для волос — можно посмотреть разные марки. При том, что качество может быть примерно одинаковым, цена на схожие продукты, товары и услуги может сильно отличаться", — заявила специалист.

Она также уточнила, что финансово грамотный человек всегда сравнивает и выбирает то, что для него оптимально в зависимости от его финансовых возможностей.

Хуруджи напомнила, что одной из важнейших привычек финансово грамотного человека является создание подушки безопасности. По ее словам, необходимо 10% от дохода необходимо откладывать, а потом все остальное распределять по необходимости.

Регулярные сбережения, по её словам, не только дают чувство уверенности, но и помогают справляться с непредвиденными ситуациями.В конечном счёте, финансовая грамотность — это не только о цифрах, но и о привычках, внимательности и умении принимать решения, которые укрепляют личную стабильность и уверенность в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Детские карманные деньги: зачем нужен контроль и как избежать ошибок – советы психолога Ларисы Никитиной 09.09.2025 в 13:15
Детские карманные деньги: почему контроль родителей – это не тирания, а жизненная необходимость

Психолог Никитина считает, что карманные деньги важны для финансовой грамотности детей. Контроль расходов, позволяет избежать спонтанных трат и воспитать бережливость.

Читать полностью » Экономист Голубовский призвал россиян вкладываться в золото 08.09.2025 в 17:37
Доллары под подушкой обернутся убытком: где деньги теряют ценность быстрее всего

Эксперты утверждают, что хранение долларов дома не только бесполезно, но и убыточно. Узнайте, как безопасно сохранять свои накопления и избегать рисков.

Читать полностью » Российские индексы просели на фоне новых угроз Трампа по ультиматуму завершения СВО 28.07.2025 в 16:35
Эффект Трампа: как слова президента США обрушили российский фондовый рынок

Российские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение после резких заявлений Дональда Трампа относительно сроков урегулирования украинского конфликта. На Московской бирже основные показатели в какой-то момент потеряли более одного процента, отражая нервозность инвесторов.

Читать полностью » Цены на мороженое этим летом в России взлетели на 16% 28.07.2025 в 13:57
Сладкий дефицит: почему мороженое в России стало дорогим удовольствием

Российские любители мороженого столкнулись с неприятным сюрпризом — за последний год цена на этот популярный десерт существенно выросла. Специалисты отмечают, что стоимость любимого летнего лакомства увеличилась почти на пятую часть, при этом объемы продаж в штуках несколько снизились.

Читать полностью » Вы точно ели её на завтрак: в колбасе бренда 14.07.2025 в 14:39

Популярная колбаса с полок российских магазинов оказалась не такой уж безобидной — в составе нашли запрещённую добавку с тревожными последствиями.

Читать полностью » За четыре года — 28 смертей: топ-менеджеры в России гибнут один за другим, и никто не знает, почему 04.07.2025 в 16:47

Серия загадочных смертей российских топ-менеджеров породила на Западе термин Sudden Russian Death Syndrome. Кто они и почему всё чаще — с одинаковым финалом?

Читать полностью » Немецкие промышленные гиганты требуют срочных реформ от фон дер Ляйен и ЕС 03.07.2025 в 22:53
Главы крупнейших компаний Германии поставили ультиматум Брюсселю

Руководители 12 крупнейших немецких корпораций провели необычную встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой потребовали радикального пересмотра экономического курса ЕС. Среди участников переговоров были главы таких промышленных гигантов, как Lufthansa, Rheinmetall, Henkel, Thyssenkrupp, DHL, E. on и Uniper.

Читать полностью » Мировая торговля товарами резко выросла 26.06.2025 в 18:26
Пошлины Трампа в действии: экономисты зафиксировали резкий взлет мировой торговли

Мировая торговля товарами совершила неожиданный скачок в первые месяцы 2025 года. Этот всплеск активности эксперты связывают с действиями компаний, спешно наращивавших импортные закупки перед грядущим введением новых американских таможенных сборов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Вы думали, что бои постановочные? Звезда "Эйфории" раскрыла страшную правду о съёмках в новой картине
Питомцы
Жаль, раньше не знала: 5 минут в день и линька питомца проходит как по волшебству
Красота и здоровье
Сделала маникюр как в 90-х: один штрих — и ногти превратились в ретро-шедевр
Садоводство
Пробовала все способы подготовки малины к зиме — только один действительно сработал
Красота и здоровье
Отказался от алкоголя на месяц — и не поверил, как быстро тело начало меняться
Дом
Этикетологи назвали вино и цветы универсальными подарками для хозяев вечеринки
Еда
Беру обычные баранки — через 5 минут готов идеальный перекус: хруст, аромат и ностальгия
Наука
Миссия Евклид обновляет последовательность Хаббла и раскрывает эволюцию галактик — данные Женевского университета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet