Любовь обернулась ложью: женщина выманила у моряка более 800 тысяч, создавая фальшивую историю о болезни дочери

В Пермском крае завершено расследование дела о мошенничестве, которое привлекло внимание общественности. Следственный отдел ОМВД России "Краснокамский" предъявил обвинение 35-летней женщине, которая за три года систематически обманывала своего сожителя, выманивая у него деньги. Женщина не имела ранее судимостей, но ее действия привели к серьезному финансовому ущербу для мужчины, который составил 835 тысяч рублей.

Мошенничество через ложь о болезни вымышленного ребенка

Как сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина использовала доверие своего сожителя, моряка дальнего плавания, который часто был в командировках. Она убеждала его, что у них есть общая дочь, которая заболела, и просила деньги на ее лечение. Мужчина, веря в искренность своей возлюбленной и желая помочь ребенку, регулярно переводил ей средства.

Однако, как выяснилось позже, ребенок был вымышленным. Женщина создала поддельное свидетельство о рождении дочери, скачав его из интернета. Используя эту ложь, она продолжала манипулировать мужчиной, получая значительные суммы денег.

Обман раскрыт через суд

Обман был раскрыт, когда женщина заявила о намерении прекратить отношения. Мужчина, желая установить отцовство, обратился в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что дочери не существовало, а все ранее предоставленные документы были фальшивыми. После этого потерпевший обратился в полицию, что стало основанием для начала уголовного расследования.

На данный момент дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщина обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ.