Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:27

Любовь обернулась ложью: женщина выманила у моряка более 800 тысяч, создавая фальшивую историю о болезни дочери

Женщина обманывала сожителя, вымогая деньги на лечение несуществующей дочери — ГУ МВД

В Пермском крае завершено расследование дела о мошенничестве, которое привлекло внимание общественности. Следственный отдел ОМВД России "Краснокамский" предъявил обвинение 35-летней женщине, которая за три года систематически обманывала своего сожителя, выманивая у него деньги. Женщина не имела ранее судимостей, но ее действия привели к серьезному финансовому ущербу для мужчины, который составил 835 тысяч рублей.

Мошенничество через ложь о болезни вымышленного ребенка

Как сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина использовала доверие своего сожителя, моряка дальнего плавания, который часто был в командировках. Она убеждала его, что у них есть общая дочь, которая заболела, и просила деньги на ее лечение. Мужчина, веря в искренность своей возлюбленной и желая помочь ребенку, регулярно переводил ей средства.

Однако, как выяснилось позже, ребенок был вымышленным. Женщина создала поддельное свидетельство о рождении дочери, скачав его из интернета. Используя эту ложь, она продолжала манипулировать мужчиной, получая значительные суммы денег.

Обман раскрыт через суд

Обман был раскрыт, когда женщина заявила о намерении прекратить отношения. Мужчина, желая установить отцовство, обратился в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что дочери не существовало, а все ранее предоставленные документы были фальшивыми. После этого потерпевший обратился в полицию, что стало основанием для начала уголовного расследования.

На данный момент дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщина обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чайные церемонии в Перми — одни из самых дорогих в России: цена 1,2 тысячи рублей сегодня в 4:46
Пермь на чайной карте России: почему участие в церемонии здесь стоит как в Москве

В Перми участие в чайной церемонии стоит 1,2 тысячи рублей. Какие города в России имеют более высокие цены на эти мероприятия?

Читать полностью » В Свердловской области стартует программа «Земский тренер» с выплатой миллиона рублей сегодня в 3:46
Переезд ради миллиона: на Урале помогут тренерам перезапустить карьеры

В Свердловской области с 2026 года стартует программа «Земский тренер», которая предоставит выплату в миллион рублей тем, кто готов работать в малых городах. Узнайте, какие условия нужно выполнить для участия и что будет, если передумаете.

Читать полностью » Екатеринбург готовится к Новому году с яркими вечеринками и фейерверками — подборка сегодня в 2:36
Позавидуют и на Красной площади: Екатеринбург придумал на Новый Год нечто незабываемое

В Екатеринбурге и Свердловской области подготовили разнообразные варианты для незабываемого празднования Нового года: от вечеринок с шоу-балетами до загородных комплексов с лыжами и катками.

Читать полностью » Екатеринбург увеличил объем жилья на 90% за последние пять лет — URA.RU сегодня в 1:37
Екатеринбург взлетает в строительстве, но как купить жилье дешевле? 7 советов для экономных покупателей

Екатеринбург попал в тройку лидеров по темпам строительства жилья. Как выбрать подходящую квартиру и сэкономить на ее покупке — советы, которые помогут каждому.

Читать полностью » В Екатеринбурге не хватает мест в детсадах в двух районах — администрация сегодня в 0:26
Дефицит мест в детсадах Екатеринбурга: кто останется без места в садике

В Екатеринбурге в некоторых районах наблюдается острый дефицит мест в детских садах. Как это влияет на развитие образовательной инфраструктуры города?

Читать полностью » На трассе Екатеринбург–Тюмень открыли четырехполосный участок вчера в 23:51
Дорога, которая сдвинет Урал: открытие ключевого участка Р-351 запускает большой рывок региона

В Свердловской области заработал новый участок трассы Р-351, который станет звеном магистрали М-12. Открытие обхода Богдановича уже меняет транспортную карту региона.

Читать полностью » Здание роддома на Химмаше передадут онкодиспансеру — министр Савинова вчера в 23:26
Новый этап борьбы с раком: что задумали делать в роддоме на Химмаше

Здание роддома на Химмаше будет передано онкологическому диспансеру Екатеринбурга. Ожидается, что это поможет сократить очередь на операции и улучшить диагностику.

Читать полностью » В Свердловской области родильные дома создадут атмосферу леса и античного дворца — министр Савинова вчера в 22:26
Роды как путешествие: как Свердловская область создаст условия для комфортных родов

В Свердловской области родильные залы преобразят с помощью салютогенного дизайна, чтобы создать комфортные условия для женщин. Как это повлияет на рождаемость?

Читать полностью »

Новости
УрФО
Курганские депутаты предложили изменить условия субсидий для бизнеса
СЗФО
Петербург повысит плату за техосмотр в 2026 году примерно на 9,5%
СКФО
Мужчину осудили за прикуривание от Вечного огня — СК Ставрополья
Дом
Щели и хлам создают идеальные условия для поселения грызунов — дератизаторы
Красота и здоровье
Многоцветные тонкие полоски добавляют динамику маникюру, указали нейл-стилисты
Спорт и фитнес
Обруч для тренировки талии: полезен ли он на самом деле — тренер Яблокова
Туризм
Спрос на агротуризм в Крыму увеличился в 10 раз — Крым 24
СФО
Эксперты определили медиану дохода педиатров в 189,4 тысячи — hh.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet