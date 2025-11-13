Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Роберт Кийосаки
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:14

Миллиарды долларов на кону: автор "Богатый папа, бедный папа" оказался в долгах

Роберт Кийосаки, автор всемирно известной книги о финансовой грамотности "Богатый папа, бедный папа", неожиданно признался в огромном долге перед банком — сумма составляет 1,2 миллиарда долларов. Информация появилась в подкасте "The Iced Coffee Hour", где предприниматель поделился своим взглядом на ситуацию и объяснил философию управления крупными долгами.

Ведущие подкаста, Грэм Стефан и Джек Селби, спросили Кийосаки, беспокоит ли его этот долг.

"Если ты должен банку 20 миллионов — это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить — это уже проблема банка", — сказал Роберт Кийосаки.

Эта откровенность привлекла внимание как поклонников книги, так и широкой публики. Роберт Кийосаки стал знаменит благодаря произведению, которое он написал вместе с Шэрон Лехтер в 1997 году. Книга посвящена тому, как научиться зарабатывать большие деньги и мыслить как финансово успешные люди. Основная идея строится на сравнении двух подходов к деньгам: "богатый папа" и "бедный папа". Первый учит инвестировать и использовать деньги для создания активов, второй — концентрируется на стабильной зарплате и экономии.

Масштаб популярности книги

"Богатый папа, бедный папа" была переведена более чем на 51 язык и продана в 109 странах. Общий тираж превысил 32 миллиона экземпляров, а в России произведение неоднократно становилось лидером продаж в книжных магазинах. В книге доступным языком объясняется, как строить финансовую независимость, избегать долгов и инвестировать с умом. Несмотря на это, сам автор столкнулся с ситуацией, которая большинству кажется абсурдной: огромный долг перед банком.

Советы шаг за шагом: как управлять крупными долгами

  1. Оцените свой долг и текущие обязательства перед кредиторами.

  2. Разделите задолженность на управляемые части, если это возможно.

  3. Обратитесь к финансовым консультантам для поиска стратегий реструктуризации.

  4. Используйте долг как инструмент для переговоров: крупные суммы меняют динамику переговоров.

  5. Постройте план по увеличению активов и доходов, чтобы минимизировать риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование долга или попытка полностью погасить его без стратегии.
    Последствие: усиление стресса, ухудшение кредитной истории.
    Альтернатива: разделить долг на сегменты и вести переговоры о реструктуризации.

  • Ошибка: сосредоточение только на доходах без инвестиций.
    Последствие: недостаток роста капитала и невозможность справиться с крупной задолженностью.
    Альтернатива: инвестировать в активы, приносящие доход, и контролировать расходы.

А что если…

…вы оказались перед внезапным долгом, превышающим ваши возможности? Важно помнить, что не всегда стоит воспринимать ситуацию как катастрофу. Для финансовых институтов крупные суммы долга — это также риск, который можно распределять, использовать страхование или кредиты под залог активов. Такой подход снижает психологическое давление и позволяет работать с долгом конструктивно.

Мифы и правда

  • Миф: большой долг всегда разрушает финансовое положение.
    Правда: крупные долги могут использоваться как стратегический инструмент при грамотном управлении.

  • Миф: финансовая грамотность гарантирует отсутствие долгов.
    Правда: даже финансово грамотные люди могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

Исторический контекст

1997 год — год выхода "Богатого папы, бедного папы". В этот период в мире активно развивались инвестиционные инструменты и финансовые технологии. Книга стала для многих своего рода навигатором в мире денег, подталкивая к самостоятельному мышлению о доходах, расходах и инвестициях.

