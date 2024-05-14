И.о. министра финансов Антон Силуанов подтвердил, что Минфин выступает за сохранение текущего порядка уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя. Также он сообщил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц в рамках усовершенствования налоговой системы.

Силуанов добавил, что изменения в налогообложении фонда оплаты труда и страховых взносов пока не планируются, однако министерство намерено ввести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения.

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