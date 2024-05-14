Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
И.о. министра финансов Силуанов: Минфин выступает за сохранение текущего порядка уплаты НДФЛ
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:03

И.о. министра финансов Силуанов: Минфин выступает за сохранение текущего порядка уплаты НДФЛ

И.о. министра финансов Антон Силуанов подтвердил, что Минфин выступает за сохранение текущего порядка уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя. Также он сообщил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц в рамках усовершенствования налоговой системы.

Силуанов добавил, что изменения в налогообложении фонда оплаты труда и страховых взносов пока не планируются, однако министерство намерено ввести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения.

Фото: commons.wikimedia.org/attribute premier.gov.ru. (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России

Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России

Страны альянса НАТО ведут прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины, активно оснащая и финансируя киевский режим.

Читать полностью
Песков: информация Деркача должна быть интересна ряду стран

Песков: информация Деркача должна быть интересна ряду стран

Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков отметил, что информация об украинцах, участвовавших во взрывах на "Северных каналах", заслуживает внимания со стороны Дании, Швеции и прочих стран.

Читать полностью

Общество

Валерий Фальков: с 2025 года в России упразднят понятие бакалавриат

Валерий Фальков: с 2025 года в России упразднят понятие бакалавриат

С 2025 года в системе высшего образования России будет отменено понятие "бакалавр", вместо него введут высшее и высшее специализированное образование. Об этом сообщил Валерий Фальков, кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.

Читать полностью
Стало известно, что рэпер Vacio сбежал из России

Стало известно, что рэпер Vacio сбежал из России

Рэпер Vacio, настоящее имя Николай Васильев, сбежал из России, у него была повестка на 13 мая. После ареста на 15 суток за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, он пытался загладить вину, пообещав пойти в армию.

Читать полностью

Новости