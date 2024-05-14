И.о. министра финансов Антон Силуанов подтвердил, что Минфин выступает за сохранение текущего порядка уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя. Также он сообщил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц в рамках усовершенствования налоговой системы.
Силуанов добавил, что изменения в налогообложении фонда оплаты труда и страховых взносов пока не планируются, однако министерство намерено ввести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения.
Фото: commons.wikimedia.org/attribute premier.gov.ru. (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России
Страны альянса НАТО ведут прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины, активно оснащая и финансируя киевский режим.
Песков: информация Деркача должна быть интересна ряду стран
Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков отметил, что информация об украинцах, участвовавших во взрывах на "Северных каналах", заслуживает внимания со стороны Дании, Швеции и прочих стран.
Валерий Фальков: с 2025 года в России упразднят понятие бакалавриат
С 2025 года в системе высшего образования России будет отменено понятие "бакалавр", вместо него введут высшее и высшее специализированное образование. Об этом сообщил Валерий Фальков, кандидат на пост главы министерства науки и высшего образования РФ.
Стало известно, что рэпер Vacio сбежал из России
Рэпер Vacio, настоящее имя Николай Васильев, сбежал из России, у него была повестка на 13 мая. После ареста на 15 суток за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, он пытался загладить вину, пообещав пойти в армию.