На экраны выйдет фильм "Смотри на меня", сценарий к которому написал Андрей Кончаловский

Российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский написал сценарий к фильму "Смотри на меня" за авторством Владимира Грамматикова.
Работа над историей велась более 7 лет. Сюжет фильма повествует о молодой многодетной матери, муж которой пропал год назад и до сих пор о нем нет никаких вестей. Она продаёт все имущество, которым владеет и отправляется в товарном вагоне со всеми детьми на поиски супруга.
Главные роли сыграли: Александр Урсуляк, Евгения Симонова, Евгений Стеблов и др.
Создатели бережно воссоздали эпоху послевоенного времени, некоторые предметы быта, автомобили и костюмы вообще являлись подлинными вещами людей, живших в то время.
Фильм Грамматикова в большей степени можно назвать автобиографичным, ведь постановщик рассказывает историю собственной жизни. События, происходящие на экране, воспроизведены по воспоминаниям самого режиссёра и носят личное сакральное значение.
Картина выйдет в прокат во всех кинотеатрах России в 2024 году.
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