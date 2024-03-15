На экраны выйдет фильм "Смотри на меня", сценарий к которому написал Андрей Кончаловский

Российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский написал сценарий к фильму "Смотри на меня" за авторством Владимира Грамматикова.

Работа над историей велась более 7 лет. Сюжет фильма повествует о молодой многодетной матери, муж которой пропал год назад и до сих пор о нем нет никаких вестей. Она продаёт все имущество, которым владеет и отправляется в товарном вагоне со всеми детьми на поиски супруга.

Главные роли сыграли: Александр Урсуляк, Евгения Симонова, Евгений Стеблов и др.

Создатели бережно воссоздали эпоху послевоенного времени, некоторые предметы быта, автомобили и костюмы вообще являлись подлинными вещами людей, живших в то время.

Фильм Грамматикова в большей степени можно назвать автобиографичным, ведь постановщик рассказывает историю собственной жизни. События, происходящие на экране, воспроизведены по воспоминаниям самого режиссёра и носят личное сакральное значение.

Картина выйдет в прокат во всех кинотеатрах России в 2024 году.