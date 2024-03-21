Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"

Сегодня, 21 марта, состоялся релиз фильма "Мастер и Маргарита" от режиссёра Михаила Локшина на площадке онлайн-кинотеатра KION. Сюжет ленты основан на одноимённом романе Михаила Булгакова. Фильм продемонстрировал хорошие кассовые сборы, заработав за время проката 2,2 миллиарда рублей.

Главные роли в фильме сыграли: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снегирь и др. Изначальное название картины, под которым она должна была выйти в широкий прокат - "Воланд".

Фильм вызвал бурные споры, некоторым лента показалась неоднозначной по ряду причин. Но в большинстве своем она получила положительные отзывы от критиков и зрителей. Ее рейтинг на крупнейшем киноресурсе в стране Кинопоиске равен 8,0 на основе 182 тысяч оценок.