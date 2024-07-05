Власти Филиппин отвергли предложение США о поддержке в проведении операций в Южно-Китайском море в связи с ухудшением отношений с Китаем, заявил главнокомандующий филиппинских вооруженных сил генерал Ромео Браунер агентству Reuters.
По словам Браунера, представители Соединенных Штатов предложили свою помощь и спрашивали о возможных способах поддержки со стороны Филиппин, на что последние откликнулись, отметив значимость исследования всей доступной палитры вариантов до обращения за помощью.
Существует территориальный спор между Китаем и Филиппинами, а также другими государствами региона в отношении архипелага Спратли в Южно-Китайском море.
Эти острова имеют важность из-за богатых биологических ресурсов, стратегического расположения на пересечении морских путей между Индийским и Тихим океанами, а также потенциальных месторождений нефти и газа.
Притязания Китая на Южно-Китайское море были оформлены на карте девятью пунктирными линиями (также известными как "девятая линия") в 1946 году.
В 2016 году Международный арбитражный суд в Гааге признал юрисдикцию Китая недействующей и удовлетворил запрос Филиппин относительно их исключительной экономической зоны.
Пекин не принимал участие в судебном процессе. Усложнение обстановки в регионе Южно-Китайского моря также связано с проходом военных кораблей США, что, по заявлению китайского МИД, нарушает международное право и подрывает суверенитет и безопасность Китая.
Несмотря на возражения со стороны Пекина, администрация Вашингтона подчеркивает, что США соблюдают правила международного права и будут действовать согласно этим нормам.
В январе министр обороны Филиппин выразил намерение укрепить военное сотрудничество с Соединенными Штатами и их союзниками в связи с предполагаемым усилением "агрессивного" поведения Китая.
По его мнению, модернизация вооруженных сил поможет существенно укрепить стабильность в регионе.
Также в январе руководители внешнеполитических ведомств Филиппин и Китая договорились наращивать взаимное сотрудничество и мирно разрешать инциденты в Южно-Китайском море для уменьшения напряженности в этом регионе.
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