Генпрокуратура намерена проверить организацию "Яндекс.Такси", которая не разрешает размещать российский флаг внутри автомобиля, из-за подозрений в нарушении законов страны. Депутат Госдумы Ирина Филатова уже отправила требование генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
Ирина Филатова выразила своё беспокойство по поводу несоответствия правил компании, предоставляющей программы агрегатора такси, доставки продуктов питания, а также мобильные приложения к ним, с законодательством Российской Федерации.
В середине прошлого месяца одному из таксистов было запрещено размещать российский флаг внутри автомобиля. Позже в компании это прокомментировали тем, что в списке вещей, которые можно расставлять в машине, не значится флаг страны.
Ирина Филатова, в свою очередь, заявила, что размещение российской символики не принадлежит к сфере рекламы. Также она добавила, что существующие правила "Яндекс.Такси" помимо того, чтобы противоречить законодательству Российской Федерации, ещё не дают людям воспользоваться своим правом на уважение атрибутов своей страны.
Ирина Филатова напомнила, что реклама в организации, оказывающей услуги доставки, не разрешает распространять политическую рекламу. В число такого контента входит государственная или, например, военная атрибутика. В конце она отметила, что президент РФ Владимир Путин много раз напоминал о необходимости проявлять уважение к госсимволике.
Фото: Flickr / Elena Yastrebova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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