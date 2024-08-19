Фигуристка Трусова собралась выполнить два четверных лутца

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию спортсменка Александра Трусова собралась сделать два четверных лутца.

Как сообщил источник РИА Новости, Саша активно тренирует этот элемент, чтобы включить его в произвольную программу. Кроме того, Трусова работает над тройным акселем на "удочке", но не хочет добавлять его в программу на прокатах.

Ранее фигуристка вышла замуж за спортсмена Макара Игнатова. В соцсетях из свадебное торжество раскритиковали за безвкусицу. Макияж невесте делал петербургский визажист Денис Савченко. Александра вышла из ЗАГСа уже с новой фамилией, теперь она официально стала Игнатовой.

Во время торжества девушка сменила несколько образов: во время официальной части фигуристка была в сдержанном наряде — простом белом платье. На праздничный вечер в загородном клубе Александра поехала в платье с открытым декольте и длинной фатой.

Фото: commons. wikimedia.org/ Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).