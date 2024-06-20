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Сборная России поднимается в рейтинге ФИФА
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:47

Сборная России поднимается в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, заняв 33-е место.

Обновленная версия рейтинга была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Сборная России одержала уверенную победу в товарищеском матче над сборной Белоруссии со счетом 4:0 7 июня.

Топ-3 рейтинга остался неизменным: лидирует Аргентина, затем следуют Франция и Бельгия.

Сборные Бразилии и Англии поменялись местами и теперь занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

С шестого по восьмое место расположились Португалия, Нидерланды и Испания.

Хорватия поднялась с десятого на девятое место, в то время как Италия опустилась на одну позицию.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

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