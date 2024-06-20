Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, заняв 33-е место.
Обновленная версия рейтинга была опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Сборная России одержала уверенную победу в товарищеском матче над сборной Белоруссии со счетом 4:0 7 июня.
Топ-3 рейтинга остался неизменным: лидирует Аргентина, затем следуют Франция и Бельгия.
Сборные Бразилии и Англии поменялись местами и теперь занимают четвертую и пятую позиции соответственно.
С шестого по восьмое место расположились Португалия, Нидерланды и Испания.
Хорватия поднялась с десятого на девятое место, в то время как Италия опустилась на одну позицию.
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