Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, заняв 33-е место.

Обновленная версия рейтинга была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Сборная России одержала уверенную победу в товарищеском матче над сборной Белоруссии со счетом 4:0 7 июня.

Топ-3 рейтинга остался неизменным: лидирует Аргентина, затем следуют Франция и Бельгия.

Сборные Бразилии и Англии поменялись местами и теперь занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

С шестого по восьмое место расположились Португалия, Нидерланды и Испания.

Хорватия поднялась с десятого на девятое место, в то время как Италия опустилась на одну позицию.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации