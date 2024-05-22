Изаора Тибюс, рапиристкаиз Франции, которая яавляется призёром Олимпийских игр в Токио и чемпионкой мира, была заподозрена в употреблении допинга — остарина. Однако её оправдал трибунал Международной федерации фехтования (FIE).
32-летней спортсменке удалось доказать, что это вещество попало в её организм в результате полового контакта с мужем — Рэйсом Имбоденом, бывшим американским фехтовальщиком.
Теперь Изаора Тибюс сможет участвовать в Олимпийских играх в Париже этим летом, и она очень счастлива.
"Я благодарю своего адвоката, своего психолога, мою команду и моих близких, которые помогли мне преодолеть это испытание. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки", — написала Тибюс в запрещённой в России соцсети.
Муж Изаоры, Рэйс Имбоден, уже завершил свою спортивную карьеру. Он выигрывал олимпийскую бронзу в командном турнире на играх 2016 и 2020 годов.
Фото: commons.wikimedia.org/Mrs Library Lady (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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