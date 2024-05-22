Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 90,4082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 98,2971
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:12

Французская рапиристка Изаора Тибюс объяснила, что остарин в организм попал половым путем

Изаора Тибюс, рапиристкаиз Франции, которая яавляется призёром Олимпийских игр в Токио и чемпионкой мира, была заподозрена в употреблении допинга — остарина. Однако её оправдал трибунал Международной федерации фехтования (FIE).

32-летней спортсменке удалось доказать, что это вещество попало в её организм в результате полового контакта с мужем — Рэйсом Имбоденом, бывшим американским фехтовальщиком.

Теперь Изаора Тибюс сможет участвовать в Олимпийских играх в Париже этим летом, и она очень счастлива.

"Я благодарю своего адвоката, своего психолога, мою команду и моих близких, которые помогли мне преодолеть это испытание. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки", — написала Тибюс в запрещённой в России соцсети.

Муж Изаоры, Рэйс Имбоден, уже завершил свою спортивную карьеру. Он выигрывал олимпийскую бронзу в командном турнире на играх 2016 и 2020 годов.

Фото: commons.wikimedia.org/Mrs Library Lady (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

Молдаване отмечают рост коррупции

Молдаване отмечают рост коррупции

В результате недавнего исследования, проведенного Институтом маркетинга и социологических исследований (IMAS) в Молдавии, более двух третей населения считают, что при текущем правительстве произошел увеличение эмиграции из страны.

Читать полностью
Окончание срока полномочий Зеленского усиливает борьбу за власть

Окончание срока полномочий Зеленского усиливает борьбу за власть

С истечением срока действия президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине возрастает борьба за власть, отмечает обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.

Читать полностью

Общество

Астроном Кошман:

Астроном Кошман: "парад планет" 3 июня не будет виден из-за Солнца

3 июня ожидается "парад планет", когда все планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от Солнца. Однако это событие не будет видно с Земли, так как планеты окажутся на дневном небе и потеряются в ярких лучах Солнца.

Читать полностью
В Мюнхене обнаружили связь между погодными условиями и ночными инсультами

В Мюнхене обнаружили связь между погодными условиями и ночными инсультами

Ученые из Центра Гельмгольца в Мюнхене опубликовали результаты 15-летнего исследования, связывающего ночные инсульты с погодными условиями. Они проанализировали 11 037 клинических случаев, зарегистрированных в теплые месяцы с мая по октябрь.

Читать полностью

Новости