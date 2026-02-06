Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фикус переживёт переезды и ремонты: почему его называют самым "живучим" растением дома

Фикусы снова уверенно возвращаются в моду — и на этот раз не как случайный интерьерный тренд, а как полноценный фаворит среди комнатных растений. Их выбирают и домашние садоводы, и дизайнеры, и производители, а Национальное садовое бюро даже объявило 2026 год годом фикусов. Причины понятны: эффектный внешний вид, разнообразие сортов и способность годами жить в квартире без сложного ухода. Об этом пишет Southern Living.

Почему фикусы стали главным комнатным растением 2026 года

Фикус легко узнать по глянцевым зелёным листьям и выразительному силуэту — многие виды вырастают крупными и становятся заметным акцентом в комнате. По словам садовода Costa Farms Джастина Хэнкока, это растение даёт "родителям растений" широкий выбор, потому что сортов действительно много, а среди них есть и компактные варианты, и большие "деревья" для интерьера.

Кроме эстетики, фикусы ценят за универсальность. Эксперт по растениям из Planta Элин Харрисон отмечает, что разнообразие видов позволяет подобрать растение под разные условия, стили и уровень опыта. При этом, несмотря на репутацию капризных, большинство фикусов после адаптации оказываются выносливыми и способны расти годами.

"Хотя некоторые фикусы известны капризностью и теряют листья при перемещении, большинство из них невероятно выносливы после оседания и могут служить годами, передаваясь из поколения в поколение", — говорит директор по маркетингу Национального садового бюро Гейл Пабст.

Есть у фикуса и "тёплая" сторона — ностальгия. Хэнкок считает, что это одно из тех растений, которые связывают поколения: если фикус рос у бабушки или у родителей, он воспринимается как знакомый и уютный элемент дома.

"Фикус — проверенное и проверенное комнатное растение, которым нравятся поколения родителей — в этом есть что-то утешительное и отличный способ связаться с прошлым, — говорит Хэнкок. — Если у твоей бабушки был фикус, то есть ощущение связи, если вырастить его".

Базовый уход: что фикусу действительно нужно

Фикусы относятся к тем растениям, которые не любят лишнего вмешательства. Харрисон подчёркивает, что они предпочитают быть слегка "в тесноте", поэтому пересадка каждый год обычно не нужна. Делать это стоит только тогда, когда корни становятся заметны у стенок горшка или рост заметно замедляется.

Ещё один важный инструмент — обрезка. Она помогает держать размеры под контролем и стимулирует более густой рост. При этом обрезанные веточки можно не выбрасывать: многие сорта легко размножаются черенками, и так можно вырастить сразу несколько молодых растений.

Харрисон также советует не бояться "смешивать" разные виды фикусов в одной коллекции. Разная форма листьев и высота создают многослойность и делают домашний уголок с растениями более живым и текстурным.

Свет и чистые листья — два простых способа улучшить рост

Фикусы любят хороший свет, и это напрямую влияет на их устойчивость к стрессу. Чем больше света получает растение, тем активнее оно растёт и тем легче переносит изменения условий.

"Чем больше света, тем больше энергии у них будет для роста и тем сильнее они будут устойчивы к стрессу", — говорит Хэнкок.

Харрисон рекомендует ставить фикус возле окна, выходящего на юг или восток, и при необходимости использовать прозрачную занавеску, чтобы свет был ярким, но мягким.

Отдельная привычка, о которой многие забывают, — протирать листья от пыли. Со временем на поверхности накапливается налёт, и растению становится сложнее фотосинтезировать. Регулярная чистка помогает листьям лучше "ловить" свет и выглядит аккуратно.

Ошибки, которые чаще всего портят фикус

Главная проблема в уходе — чрезмерный полив. Хэнкок объясняет, что корни фикуса должны дышать, и если почва постоянно влажная, они начинают задыхаться и отмирать. Поэтому поливать стоит только тогда, когда верхний слой грунта высох, и обязательно убирать воду из поддона.

Также важно учитывать безопасность домашних животных: сок фикуса может раздражать кожу и слизистые, поэтому растение лучше держать там, куда питомцы не доберутся.

Ещё один фактор — сквозняки. Фикусы плохо реагируют на поток воздуха от кондиционера или отопления, из-за чего могут сбрасывать листья. По той же причине растение нежелательно постоянно переставлять: смена комнаты или освещения для него стресс, ведь в природе фикусы "живут на месте" и не меняют среду.

Наконец, даже при хорошем уходе фикус иногда теряет листья — и это не всегда катастрофа. Харрисон советует не паниковать: иногда это возрастная реакция или адаптация к новым условиям. В таких случаях лучше дать растению время, прежде чем пытаться срочно "лечить" его удобрениями или частыми поливами.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

