Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фикус
Фикус
© flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 7:49

Поставила фикус в одно место — и листья больше не опадают: вот что помогло

Фикус Бенджамина страдает зимой от холода и сухого воздуха — цветоводы

Фикус Бенджамина, как и многие другие комнатные растения, требует особого внимания зимой. Летом он радует своим внешним видом, а в холодное время года сталкивается с проблемами, которые могут привести к потере листвы и даже увяданию. Что же не так с уходом за фикусом в зимние месяцы, и как избежать ошибок, которые приведут к его гибели? Об этом пишет дзен-канал "Ботаничка 2.0".

Почему фикус Бенджамина страдает зимой

Фикус родом из тропиков, где климат стабильный, температура и влажность воздуха практически не изменяются. Однако зимний климат наших квартир сильно отличается от тех условий, в которых он привык расти. Холодные подоконники, сухой воздух от батарей, короткий световой день — все это становится причиной стресса для растения.

Природные условия, к которым фикус привык, радикально меняются зимой, и это зачастую приводит к ухудшению его состояния. Листья начинают желтеть и опадать, растение выглядит ослабленным и болезненным. Задача хозяев — создать комфортные условия для фикуса, чтобы он пережил зимовку без потерь. О том, как подкармливать фикус зимой, можно узнать в этой статье.

5 мест в квартире, куда нельзя ставить фикус Бенджамина зимой

1. У окна вплотную к холодному стеклу

Как это влияет: зимой стекло окна охлаждается, создавая резкий температурный контраст. Если снаружи температура минусовая, а в помещении тепло, то рядом с окном может быть на 5-7 градусов холоднее, чем в других местах квартиры. Это приводит к переохлаждению корней и листьев фикуса, они теряют тургор, желтеют и начинают опадать. Особенно страдают корни, замедляя свою работу и нарушая нормальное питание растения.

Что делать: отодвиньте горшок от окна на 30-40 см или поставьте его на подставку, чтобы между дном горшка и подоконником был воздушный зазор. Это поможет избежать переохлаждения корней. Хорошо работает подложка из пенопласта или деревянных дощечек.

2. Прямо у батареи

Как это влияет: батареи в отопительный сезон сильно высушивают воздух, что становится причиной обезвоживания растения. Когда влажность в помещении падает до 20-30%, фикус не успевает компенсировать потерю влаги через корни. Это вызывает высыхание листьев по краям, их желтение и опадание.

Что делать: переместите фикус хотя бы на 1-1,5 метра от радиатора. Можно прикрыть батарею влажным полотенцем или специальным экраном, чтобы немного увлажнить воздух. Используйте увлажнители воздуха или поддоны с водой и керамзитом, чтобы создать оптимальную влажность.

3. В зоне сквозняков

Как это влияет: сквозняки, вызванные перепадом температур (например, холодный воздух с улицы встречается с тёплым воздухом в комнате), вызывают резкие изменения температуры на листьях фикуса. Такие скачки температуры приводят к стрессу для растения, и оно сбрасывает листья.

Что делать: уберите фикус подальше от дверей и окон, где могут возникать сквозняки. Если это невозможно, прикрывайте растение занавесками или ширмами во время проветривания. Проветривайте помещение быстро, чтобы не оставлять окно приоткрытым надолго.

4. На полу

Как это влияет: холодный воздух у пола может значительно повлиять на состояние фикуса. Разница в температуре между полом и уровнем стола может составлять 3-5 градусов. Когда земля в горшке холодная, корни замедляют свою работу, и растение не может нормально усваивать воду и питательные вещества. Это может привести к "голоданию" фикуса, даже если вы его регулярно поливаете.

Что делать: поднимите горшок с фикусом хотя бы на 5-10 см. Используйте подставку на колёсиках, деревянную платформу или перевёрнутый ящик, чтобы создать воздушную прослойку между дном горшка и холодным полом.

5. Тёмные углы и дальние комнаты

Как это влияет: фикус Бенджамина — светолюбивое растение. Зимой, когда световой день короткий, даже если летом комната была достаточно светлой, зимой света может не хватать. В таких условиях фикус начинает вытягиваться, его побеги становятся слабыми, а листья мельчают. Особенно это касается пестролистных сортов, которым нужно больше света для сохранения пестроты.

Что делать: переместите фикус ближе к окну, если оно выходит на юг или юго-восток. Если света недостаточно, можно использовать фитолампы для дополнительного освещения. Также, если возможности досвечивания нет, просто поставьте растение в самую светлую комнату.

Плюсы и минусы разных мест для размещения фикуса

Плюсы:

  • Правильное место для фикуса способствует его здоровому росту и сохранению листвы.

  • Снижение стресса растения благодаря стабильной температуре и влажности.

  • Правильное освещение помогает избежать вытягивания побегов и потери пестроты у сортов с разноцветными листьями.

Минусы:

  • Неправильный выбор места может привести к быстрому ухудшению состояния растения.

  • Часто фикус требует дополнительного освещения или увлажнения, чтобы комфортно перенести зимние месяцы.

Популярные вопросы о зимнем уходе за фикусом Бенджамина

  1. Что делать, если фикус начинает сбрасывать листья зимой?
    В первую очередь, проверьте, где стоит растение. Убедитесь, что оно не находится рядом с холодными окнами, батареями или в зоне сквозняков. Поддержите правильную влажность и температуру, и переместите фикус в более подходящее место.

  2. Какая температура наиболее комфортна для фикуса зимой?
    Фикус Бенджамина предпочитает стабильную температуру в пределах 18-22 градусов. Важно избегать резких колебаний температуры и холодных мест.

  3. Как помочь фикусу пережить зиму, если в квартире очень сухой воздух?
    Для повышения влажности используйте увлажнители, поддоны с керамзитом и водой или опрыскивание листьев. Это поможет поддерживать оптимальный уровень влажности, необходимый для фикуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Метод конвейера позволяет получать свежую зелень каждый день — садоводы вчера в 7:30
Делаю так, чтобы на подоконнике всегда была свежая зелень: простой способ, который работает

Хотите получать свежую зелень круглый год? Узнайте, как вырастить кресс-салат, рукколу и другие растения быстро и без лишних усилий с помощью простых методов и доступных ингредиентов.

Читать полностью » Опавшие листья каштана изменяют состав почвы и мешают росту растений вчера в 3:19
Посадила каштан возле огорода — больше так не делаю: тень погубила половину посадок

Даже привычные растения могут нанести вред дачному участку. Разбираем скрытые риски жимолости, лопуха и каштана и объясняем, как их контролировать.

Читать полностью » Сахар стимулирует рост и цветение комнатных растений — цветоводы вчера в 1:26
Беру сахар и янтарную кислоту — и заставляю растения цвести: как простые ингредиенты решают все проблемы

Не знаете, как заставить комнатные растения цвести? Узнайте, как простые и дешевые ингредиенты могут превратить ваши растения в цветущие шедевры. Подробная инструкция для эффективной подкормки.

Читать полностью » Ароматный раствор усиливает защитное действие мяты от грызунов — Сад и огород 05.12.2025 в 21:18
Посадила перечную мяту — и крысы исчезли за пару дней: жаль, раньше не знала этого приёма

Перечная мята может стать незаметным, но мощным союзником в борьбе с крысами: она украшает участок, безопасна и создаёт ароматный барьер, который не любят грызуны.

Читать полностью » Лёгкая обрезка яблонь и груш возможна в декабре — агрономы 05.12.2025 в 19:14
Не делайте этого с деревьями в декабре — узнала, что именно может их погубить зимой

Многие садоводы задаются вопросом, можно ли заниматься обрезкой деревьев и кустарников в декабре, когда зима уже в полном разгаре. Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, которые мы и рассмотрим в этом материале.

Читать полностью » Умеренный холод делает древесину более предсказуемой при резке — агрономы 05.12.2025 в 15:18
Обрезаю деревья только зимой — результат весной такой, что соседи не верят глазам

Зимняя обрезка помогает деревьям развиваться сильнее и даёт садоводу возможность формировать крону максимально точно, если учитывать важные сезонные условия.

Читать полностью » Крассула теряет листья из-за неправильного полива — цветоводы 05.12.2025 в 13:06
Легко и быстро спас своё денежное дерево от гибели — секреты, которые изменили всё

Уход за крассулой — залог здоровья и пышности вашего денежного дерева. Узнайте, как избежать распространённых ошибок в уходе и вернуть растению его здоровье. Простой и эффективный подход для каждого цветовода

Читать полностью » Плотный посев ухудшает вентиляцию и повышает риск заболеваний микрозелени — агроном 05.12.2025 в 9:20
Использовала лёгкий субстрат вместо садовой земли — микрозелень выросла ровной и сочной за 5 дней

Почему микрозелень может болеть и плесневеть, и какие ошибки чаще всего совершают садоводы? Разбираем ключевые нюансы полива, света и ухода, которые влияют на урожай.

Читать полностью »

Новости
Общество
Медиапоток формирует общественные темы быстрее локальных событий — Валерий Федоров
Красота и здоровье
Проект по физиологии экстремальных прыжков вышел на серьёзный уровень — Дмитрий Кадочников
Экономика
Предприятия агробиотеха и нефтехимии сохранили устойчивую работу — Матвиенко
Общество
Верховный суд рассмотрит жалобу по делу Ларисы Долиной о праве на жильё — Владислав Ватаманюк
Туризм
В гостинице Гонконга найдено тело российской туристки — SHOT
Дом
Кухня без ручек требует дополнительного ухода — дизайнеры
Авто и мото
Тарифы на парковку в Петербурге выросли в 3,6 раза — Комитет по транспорту
Красота и здоровье
Французский бренд Caudalie представил формулу с Viniferine — косметологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet