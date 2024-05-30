Медики подтвердили позитивную динамику состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после покушения, произошедшего в середине мая, как сообщили в больнице.



Согласно заявлению медицинского учреждения в городе Банска-Бистрица, где Фицо был доставлен с огнестрельными ранениями 15 мая, господин премьер прошел контрольные исследования, подтвердившие позитивное развитие его состояния здоровья.



По информации медицинского персонала, начат процесс реабилитации премьера Словакии. В среду его состояние было оценено как удовлетворительное.



Атака на Фицо произошла 15 мая после выездного заседания правительства. Полиция задержала нападавшего, который совершил пять выстрелов. По данным МВД, его действия мотивированы политически и связаны с недовольством действиями правительства, включая отказ от поставок оружия на Украину.



Нападавшему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В настоящее время следователи проверяют версию о наличии сообщников у стрелявшего.



Премьер Фицо высказывался против поставок оружия Украине, выступал против членства Украины в НАТО, поскольку, по его мнению, это могло привести к новой войне. Он также выражал отрицательное отношение к отправке военных на Украину.

Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)