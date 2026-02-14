Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 14:51

Мужчина считает белок и калории — но одна "тихая" деталь тормозит прогресс в зале

Многие мужчины тренируются по плану, считают белок и стараются держать калории под контролем. Но есть деталь, которая почти незаметно "съедает" часть результата и делает восстановление менее предсказуемым. Речь о клетчатке — её редко связывают с прогрессом в зале, хотя влияние проявляется на дистанции.

Почему клетчатка важна для тренировок

Клетчатка не добавляет килограммы на штангу напрямую и не отражается в зеркале как мышцы, но помогает выровнять энергетику дня. Она замедляет пищеварение и делает поступление топлива более ровным, поэтому тренировки реже "проваливаются" из-за внезапной усталости. Когда клетчатки мало, организм чаще сталкивается со скачками сахара в крови, а вместе с ними — с ощущением, что сил то много, то резко не хватает.

"Клетчатка замедляет пищеварение и расширяет доступную энергию из питательных веществ, которые мы потребляем. Она поддерживает стабильный уровень сахара в крови и улучшает доставку питательных веществ для тренировок и восстановления", — говорит доктор философии Крис Эшбах.

Важен и "технический" момент: кишечник влияет на то, как стабильно усваиваются углеводы и белок. Растворимая клетчатка помогает более плавному высвобождению энергии и дольше сохраняет сытость, а нерастворимая поддерживает регулярность работы ЖКТ. В сумме это повышает повторяемость тренировок: меньше сюрпризов с самочувствием — больше стабильных сессий.

Почему активные мужчины всё равно не добирают норму

Дефицит редко бывает сознательным. Часто тарелку строят вокруг белка, углеводы ограничивают "на всякий случай", а овощи и цельные продукты уходят на второй план из-за графика, удобной еды и привычки есть на бегу. Плюс сказываются ошибки в выборе: условный айсберг-салат даёт меньше пользы, чем тёмная листовая зелень, а чрезмерная термообработка ухудшает "рабочие" свойства растительных продуктов.

Отдельная проблема — страх перед углеводами. Вместе с ними из рациона часто исчезают надёжные источники клетчатки: фрукты, бобовые, цельнозерновые. В итоге питание выглядит дисциплинированным на бумаге, но в нём образуется тихий пробел, который постепенно отражается на энергии и восстановлении.

Состав тела, аппетит и восстановление

Клетчатка помогает управлять аппетитом: продукты с её высоким содержанием обычно более объёмные и легче насыщают. Это упрощает контроль общего энергобаланса и снижает риск переедания на фоне усталости и стресса. Если клетчатки мало, перекусы и тяга к "быстрой" еде возникают чаще, а питание становится менее ровным — даже при хорошем плане тренировок.

Есть и практический нюанс для спортсменов: клетчатку не обязательно "поднимать" прямо перед тяжёлой сессией. Вокруг тренировки нередко лучше работают более простые, низкоклетчаточные углеводы, а основную долю клетчатки разумнее распределять по другим приёмам пищи. Ориентир, который называют специалисты, — примерно 25-40 граммов в день, но набирать эту норму стоит постепенно, чтобы избежать дискомфорта и не сорвать режим.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
