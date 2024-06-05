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ФРГ закупит 20 истребителей Eurofighter
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:57

ФРГ закупит 20 истребителей Eurofighter

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил в эфире телеканала Phoenix о дополнительной покупке 20 истребителей Eurofighter.

В ходе своего выступления на открытии международной авиационной выставки ILA Berlin в среду, он выразил свое намерение поддерживать и расширять возможности по производству оружия.

По мнению канцлера, в течение текущей законодательной сессии будет оформлен заказ на 20 Eurofighter, дополнительно к 38 самолетам, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. Шольц передал данное заявление в прямом эфире через телеканал Phoenix.

Немецкий лидер неизменно ведет политику безопасности страны и стремится к укреплению ее обороноспособности.

Фото: www.defenceimagery.mod.uk/LAC Lloyd Horgan (Open Government Licence version 1.0)﻿

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