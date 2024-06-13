Берлин передаст Киеву третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot после завершения обучения украинских военных по его применению, заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус.



Писториус заявил, что Германия обучает украинских военнослужащих применению системы Patriot в городе Занице (расположенном на северо-востоке ФРГ)



По завершении этого обучения Германия передаст третью систему Patriot Украине.

Об этом Писториус заявил перед встречей министров обороны стран НАТО.



Решение Германии передать Украине третий ЗРК Patriot стало известно в середине апреля.

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