Германия не имеет возможности доставить дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в Украину, в связи с тем, что уже передала три системы, что составляет четверть от изначального объема.
Теперь ответственность за поставки лежит на партнерах, заявил в четверг глава обороны ФРГ Борис Писториус.
Германия уже передала три комплекса, что составляет четверть немецких запасов. Писториус заявляет, что у ФРГ нет возможности предоставить больше, чем эти три системы.
Теперь, как заявляет Писториус, на союзниках лежит задача обеспечить поставки систем ПВО Украине.
Об этом всем Писториус заявил перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.
Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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