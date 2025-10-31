Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:18

Температура под контролем иммунитета: когда жар помогает выздороветь

Доктор Сергей Агапкин: температуру до 38,5 °C не нужно сбивать жаропонижающими

Многие привыкли воспринимать повышение температуры тела как тревожный сигнал, требующий немедленного приёма жаропонижающих средств. Однако врачи уверены: не всякая температура опасна. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор, реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярные мифы о лихорадке и рассказал, когда действительно стоит принимать лекарства, а когда — позволить организму справиться самому.

"Не рекомендуется принимать жаропонижающее при повышении температуры до 37 градусов. Из-за препаратов организму сложно бороться с вирусом", — отметил реабилитолог Сергей Агапкин.

По словам специалиста, небольшое повышение температуры — это естественная защитная реакция организма. При 37-38 градусах активируются иммунные клетки, ускоряется выработка интерферона, а вирусы и бактерии теряют способность размножаться. Таким образом, лихорадка помогает выздороветь быстрее.

Когда температуру не нужно сбивать

"Максимальной температурой, которую не нужно сбивать, является до 38,5 градуса", — пояснил врач.

Если температура не превышает этот порог, пациенту достаточно обильного питья и покоя. Исключение составляют случаи, когда человек плохо переносит жар, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией или имеет склонность к судорогам. Тогда решение о приёме жаропонижающих нужно принимать вместе с врачом.

Сбивая температуру преждевременно, человек мешает иммунной системе выполнять свою работу. Это может привести к более длительному течению болезни и ослаблению естественных защитных механизмов.

Ошибка — укутываться при жаре

"При повышении температуры тела нельзя утепляться и кутаться: она может подняться еще выше", — предупредил реабилитолог Сергей Агапкин.

Многие, почувствовав озноб, стараются укутаться одеялами и надеть тёплые вещи, но это усиливает перегрев и замедляет отдачу тепла. Лучше надеть лёгкую одежду из натуральных тканей и проветрить комнату. Оптимальная температура воздуха в помещении — около 20 градусов.

Миф о "тяжёлой болезни"

Считается, что высокая температура — признак опасного состояния. Однако, как отмечает Агапкин, важно обращать внимание не только на цифры термометра, но и на сопутствующие симптомы. Ломота, кашель, насморк, головная боль, боль в мышцах — это признаки вирусной инфекции. А вот если температура держится несколько дней без видимых симптомов, стоит обратиться к врачу — возможно, речь идёт о воспалении или другой патологии.

Сравнение: реакции организма на разные уровни температуры

Уровень температуры Реакция организма Рекомендации
До 37 °C Норма или реакция на усталость Отдых и питьё
37-38,5 °C Активизация иммунитета Не сбивать, следить за самочувствием
38,5-39 °C Усиленная борьба с инфекцией Можно принять жаропонижающее при плохом самочувствии
Выше 39 °C Возможны осложнения Требуется медицинская консультация

Советы шаг за шагом: как помочь организму при температуре

  1. Пейте больше жидкости. Вода, морсы и травяные чаи предотвращают обезвоживание.

  2. Не кутайтесь. Используйте лёгкое одеяло, проветривайте комнату.

  3. Отдыхайте. Дайте телу возможность сосредоточиться на борьбе с инфекцией.

  4. Следите за симптомами. Если добавляются боль в груди, одышка, сыпь или потеря сознания — срочно вызывайте врача.

  5. Не смешивайте лекарства. Не принимайте несколько жаропонижающих одновременно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сбивать температуру ниже 38 °C.
    Последствие: болезнь затягивается, иммунитет ослабевает.
    Альтернатива: позволить организму самостоятельно бороться с вирусом.

  • Ошибка: укутываться при жаре.
    Последствие: перегрев и усиление лихорадки.
    Альтернатива: лёгкая одежда и прохладное помещение.

  • Ошибка: употреблять алкоголь "для прогрева".
    Последствие: обезвоживание и дополнительная нагрузка на сердце.
    Альтернатива: тёплое питьё, чай с мёдом и лимоном.

А что если температура не спадает?

Если лихорадка держится более трёх дней или сопровождается сильной слабостью, болью в груди, тошнотой или судорогами — необходимо обратиться за медицинской помощью. В таких случаях жар может быть симптомом бактериальной инфекции, требующей лечения антибиотиками.

Плюсы и минусы лихорадки

Плюсы Минусы
Активирует иммунную систему Может вызывать слабость и обезвоживание
Ускоряет борьбу с вирусами Опасна при хронических заболеваниях
Сигнализирует о воспалении Требует контроля у детей и пожилых

Мифы и правда

Миф 1. Температура выше 37 °C — уже болезнь.
Правда: небольшое повышение говорит о том, что организм борется с инфекцией.

Миф 2. Чем ниже температура, тем быстрее выздоровление.
Правда: искусственное снижение жара замедляет иммунный ответ.

Миф 3. Алкоголь и парилки помогают "пропотеть" и снизить температуру.
Правда: они повышают риск обезвоживания и перегрева.

FAQ

Когда стоит принимать жаропонижающее?
Если температура выше 38,5 °C и вызывает сильное недомогание.

Какие препараты безопасны?
Парацетамол и ибупрофен, но в дозировке, назначенной врачом.

Можно ли купаться при температуре?
Да, но только в тёплой воде и недолго, чтобы не вызвать переохлаждение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач паллиативной помощи объяснила, что происходит с телом человека перед смертью сегодня в 2:26
Что чувствует человек перед смертью: врачи называют это самым спокойным моментом жизни

Перед смертью человек становится тише, больше спит и меньше ест. Врач объяснила, что это естественный процесс, а не страдание.

Читать полностью » Инна Гришина: белый налет на зубах и сухость во рту могут быть признаками молочницы полости рта сегодня в 1:20
Кажется, просто не дочистил зубы? А это уже сигнал болезни

Белый налет на зубах может быть не просто последствием плохой гигиены. Иногда он сигнализирует о заболевании, требующем медицинского вмешательства.

Читать полностью » Росздравнадзор выявил БАДы с тадалафилом, опасные для сердца и сосудов сегодня в 0:14
Мёд обещает силу, а даёт инфаркт: тайна сладких стимуляторов, о которой молчат продавцы

Мёд с "секретом" обещает силу и выносливость, но скрывает опасный компонент, способный вызвать инфаркт или инсульт. Узнаем, чем он действительно опасен.

Читать полностью » В одной чашке коричневого риса в пять раз больше клетчатки, чем в белом вчера в 23:40
Тарелка, которая работает на вас: как выбрать рис под свои цели

Узнайте, какой рис полезнее: белый или коричневый? Сравнение питательной ценности, плюсы и минусы каждого вида. Советы по выбору и приготовлению риса для здоровья.

Читать полностью » Кремы с имикимодом и фторурацилом помогают удалить предраковые изменения кожи — дерматолог Джошуа Зайхнер вчера в 23:19
Загар, который дорого обойдётся: как солнце меняет ДНК вашей кожи

Вы любили загорать без солнцезащитного крема и теперь переживаете о последствиях? Разбираемся, можно ли обратить солнечные повреждения и снизить риск рака кожи.

Читать полностью » Холод сужает сосуды и провоцирует скачки давления — особенно у гипертоников вчера в 22:33
Мороз давит не только снаружи: почему зимой растёт риск инсульта

Зимой давление растет? Узнайте о причинах гипертонии в холодное время года и как защитить свое сердце с помощью наших 6 советов.

Читать полностью » Эффективность пробиотиков в косметике не доказана — предупреждает дерматолог Робин Гмирек вчера в 22:14
Косметика с живыми бактериями: реальный эффект или красивая сказка

Пробиотическая косметика обещает укрепить барьер и продлить молодость кожи. Но есть ли за этим обещанием настоящая наука — или это очередная маркетинговая легенда?

Читать полностью » Греческий йогурт помогает дольше сохранять сытость и поддерживает рост мышц вчера в 21:28
Один даёт силу, другой — крепкие кости: какой йогурт выбрать на завтрак

Греческий или обычный йогурт? Диетологи раскрывают секреты выбора идеального продукта! Узнайте о содержании белка, кальция и сахара, чтобы сделать правильный выбор для здоровья и фигуры. Сравнение, советы и мифы о йогурте.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Пять российских городов с европейской архитектурой - от Выборга до Йошкар-Олы
Спорт и фитнес
Программа тренировки на беговой дорожке: интервальные тренировки для улучшения выносливости и скорости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм назвала жену сына Николу Пельтц "настоящей стервой"
Наука
Сейсмическая активность у подводной горы Аксиал растет, ученые прогнозируют извержение — Уильям Чедвик
Садоводство
Горчица для обработки почвы восстанавливает здоровье растений и борется с фитофторой – Иван Смирнов
Питомцы
Самцы кореллы поют активнее самок, но живут дольше при регулярном общении
Еда
Творожное пирожное с печеньем и грецкими орехами получает хрустящую текстуру после выпечки
Садоводство
Осенний ремонт патио и дорожек помогает избежать трещин и деформаций весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet