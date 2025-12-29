Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка наносит помаду
Девушка наносит помаду
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 13:29

Раньше праздничный макияж “плыл” к вечеру — теперь держится идеально: добавила один шаг перед тоном

Праймер наносят на Т-зону для стойкости новогоднего макияжа — Тина Свигкоу

Рождественский макияж хочется сделать особенным, но без ощущения "маски" и перегруженной кожи. В такие дни важно выглядеть свежо на фото и вживую, чтобы образ держался от семейного обеда до позднего вечера. Хорошая новость — аккуратный праздничный макияж реально повторить дома без визажиста, если соблюдать понятную последовательность. Об этом пишет Тина Свигкоу.

Подготовка кожи: база, от которой зависит всё

Начните с чистого лица: умойтесь привычным средством и мягко промокните кожу полотенцем. Затем нанесите увлажняющий крем, который хорошо впитывается и не оставляет липкости. Если хочется более "сияющего" эффекта, можно добавить лёгкую сыворотку с увлажняющим или выравнивающим действием. Дайте уходу 3-5 минут, чтобы продукты полностью "уселись" — так тон ляжет ровнее и не будет скатываться.

Праймер: маленький шаг для большой стойкости

Следующий этап — праймер. Он особенно полезен на Т-зоне и участках с расширенными порами, где макияж чаще всего начинает "плыть". Наносите тонким слоем, не растягивая кожу. Праймер создаёт более гладкую поверхность и помогает тону держаться дольше, а лицо выглядит аккуратнее даже при перепадах температуры и влажности.

Лёгкая основа и консилер только там, где нужно

Выбирайте тональное средство с натуральным финишем или лёгкий тон, который выравнивает оттенок без плотного слоя. Наносите от центра лица к периферии, лучше тонкими слоями — так покрытие выглядит более живым. Консилер используйте точечно: под глазами, у крыльев носа или на отдельных несовершенствах. Главная идея — не перекрыть кожу полностью, а сделать её ухоженной и ровной.

Фиксация без пересушивания

Чтобы макияж не стал матовым "в ноль", пудру наносите только на зоны, которые быстро начинают блестеть. Это обычно лоб, нос и подбородок. Если хочется дополнительной стойкости, можно использовать фиксирующее средство: оно помогает соединить слои и сохранить свежесть, особенно если вы планируете долгий вечер.

Тепло и объём: бронзер, румяна и лёгкое сияние

После базы добавьте лицу объём и "жизнь". Бронзер распределите по скулам, линии роста волос и чуть-чуть по бокам носа — аккуратно, без резких границ. Затем нанесите румяна естественного оттенка: персикового или приглушённо-розового. Хайлайтер используйте умеренно — на верх скул, переносицу и галочку над губой, чтобы получить мягкое праздничное сияние, а не сильный блеск.

Простые, но праздничные глаза

Для выразительного рождественского макияжа глаз не нужны сложные техники. Нанесите тёплый коричневый или шампанский оттенок на подвижное веко, затем слегка затемните внешний угол более глубоким тоном. В центр можно добавить каплю мерцания — это сделает взгляд праздничным, но не перегруженным. Завершите тушью, уделяя внимание внешним ресницам. По желанию добавьте тонкую линию подводки — лучше ближе к ресничному краю.

Брови: натурально, но собранно

Брови формируют выражение лица, поэтому их лучше не пропускать. Расчешите волоски вверх, заполните только пустоты короткими штрихами и закрепите гелем. Так они будут выглядеть естественно, но аккуратно — именно то, что нужно для праздничного образа.

Губы — финальный акцент

Губы чаще всего оставляют на конец, потому что именно они задают характер макияжу. Для классического рождественского настроения выбирают красную помаду, а для более мягкого образа — нюд с розово-сливовым подтоном. Карандаш поможет продлить стойкость и сделать контур аккуратнее.

В завершение нанесите фиксирующий спрей: он "соберёт" макияж, уберёт пудровость и поможет сохранить свежий вид на весь день.

