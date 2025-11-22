Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:56

Праздник в огненной палитре: какие оттенки сделают новогодний образ сильнее и ярче без перегруза

Красные оттенки становятся трендом новогодней ночи 2026 — стилист Юсупова

Настроение предстоящей новогодней ночи формируется задолго до боя курантов, и в 2026 году оно будет особенно выразительным. По данным издания "Моменты", символ года — Огненная Лошадь — задаёт яркую палитру, в которой главное место отведено насыщенным и интенсивным оттенкам.

Тон, который определяет энергетику праздника

Стилист Анжелика Юсупова подчёркивает, что в центре внимания окажется красная гамма, отражающая динамику наступающего года.

"Главным трендом новогодней ночи 2026 станут красные оттенки — от глубоких бордовых до винных", — рассказала "Моментам" стилист Анжелика Юсупова.

В таких тонах легко передать ощущение внутреннего движения и силы, которые традиционно ассоциируются с Огненной Лошадью.

Эксперты считают, что красная палитра работает лучше всего в умеренном количестве, создавая выразительный акцент без лишней драматичности. В сочетании с базовыми оттенками она позволяет выстроить образ, сохраняющий баланс между яркостью и элегантностью. Подход, ориентированный на умеренность, помогает использовать насыщенные цвета без риска перегрузить композицию.

Вариативность оттенков и возможности сочетаний

Юсупова отмечала, что в числе актуальных цветовых решений окажутся золотой, зелёный и минеральные палитры — от изумрудного и тёмно-синего до кораллового и чёрного. Эти гаммы расширяют возможности для стилизации: от спокойных праздничных образов до более смелых вечерних решений. Минеральные тона добавляют глубины, тогда как золотой обеспечивает мягкое сияние, подчёркивая атмосферу зимнего торжества.

Монохром в минеральной палитре или комбинации с тёплым золотом создают цельный образ, позволяя сохранить визуальную гармонию. Такие сочетания подходят для разных форматов праздника — от семейного ужина до торжественного выхода — и дают возможность адаптировать стиль под настроение вечера.

Акценты, материалы и стиль новогодней ночи

По словам стилиста, эффектный образ строится вокруг одной, максимум двух ярких деталей: выразительной обуви, заметной сумки, крупного украшения или фактурного аксессуара. Условие лишь одно — избегать резких конфликтов оттенков, вроде сочетания красного с ярко-розовым или чёрного с насыщенным фиолетовым, поскольку такие пары визуально утяжеляют композицию.

Взамен рекомендуются природные гаммы: оливковый, коричневый, глубокий синий. Они легче взаимодействуют между собой и создают более естественную структуру образа. При выборе тканей предпочтение предлагают отдавать льну, хлопку, шерсти и другим натуральным материалам. В спокойных оттенках они выглядят особенно выразительно, добавляя фактуру и подчёркивая глубину цвета.

