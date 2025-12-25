Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Коктейль с гранатом
Коктейль с гранатом
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 12:51

Один сироп решает всё: праздничный напиток получается за минуту и пахнет зимой

Айеша Карри приготовила новогодний коктейль с игристым и гранатом — Associated Press

Праздничный напиток не обязан быть сложным, чтобы выглядеть эффектно и звучать по-зимнему. Айеша Карри предлагает вариант, где всё держится на тонком сочетании игристого, граната и пряного розмарина. Коктейль задуман как "рождественский", но подходит для любого семейного застолья. Об этом сообщает Associated Press.

Напиток "на сезон", а не только на Рождество

Айеша Карри рассказала о коктейле из своей кулинарной книги The Full Plate: Flavor-Filled, Easy Recipes for Families with No Time and a Lot to Do. В основе — шампанское (или любое игристое), а характер задаёт домашний сироп с розмарином и специями. Такой подход удобен тем, что большую часть работы можно сделать заранее: сироп хранится в холодильнике до двух недель, а дальше остаётся только собрать напиток прямо в бокале.

"Я называю это "Так это рождественский коктейль". Но напиток из моей кулинарной книги "Полная тарелка" идеально подходит для любого семейного праздника, будь то Рождество или нет.", — пишет Айеша Карри.

По задумке автора, в холодные месяцы игристое делает подачу "праздничной", а розмарин добавляет свежий травяной аромат, который хорошо ассоциируется с зимой и хвойными нотами.

Сироп: главный источник вкуса и аромата

Сначала предлагается сварить пряный сироп. Для него в небольшой кастрюле соединяют ½ стакана воды и ½ стакана сахара, добавляют палочку корицы, звёздочку аниса, 2 стручка кардамона и 2 небольшие веточки свежего розмарина. Смесь прогревают на среднем огне, помешивая до растворения сахара, затем процеживают и переливают в банку с крышкой. Этот концентрат — универсальная заготовка: он даёт сладость, лёгкую пряность и травяной акцент без лишней горечи.

Важно, что сироп используется в малом объёме, поэтому вкус остаётся тонким и не перебивает игристое. А ещё это аккуратный способ контролировать сладость: напиток легко сделать более "сухим", просто не увеличивая количество сиропа.

Как собрать коктейль в бокале

Для одной порции Карри предлагает смешать в бокале для шампанского или хайболе 1 столовую ложку розмаринового сиропа и 1 столовую ложку гранатового сока, затем добавить 1 чайную ложку свежих зёрен граната. После этого бокал доливают шампанским и украшают веточкой розмарина.

Гранат здесь работает сразу в двух направлениях: сок даёт цвет и лёгкую кислинку, а зёрна добавляют текстуру и делают напиток визуально "праздничным". Украшение розмарином — не просто декор, а финальный ароматный штрих: травяные ноты раскрываются именно на первом вдохе перед глотком.

В итоге получается простой по сборке коктейль, который удобно подать гостям без барного инвентаря и долгих заготовок — достаточно заранее приготовить сироп и держать под рукой гранатовый сок и игристое.

