На ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль "Вкусы России — 2024", организованный Минсельхозом России и правительством Москвы. Это третий год проведения фестиваля, который входит в программу продвижения региональных брендов продуктов питания, начатую в 2020 году по поручению президента РФ.

В мероприятии участвуют около 330 производителей из более чем 70 регионов страны. Заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина отметила, что проект позволяет широкой публике ознакомиться с уникальными региональными вкусами России, уже пользующимися популярностью как в России, так и за рубежом, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Subsecretaría de Turismo del Estado de México (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)