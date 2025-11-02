Здесь легко заблудиться, но ещё проще — влюбиться: как Фес покоряет без прикрас

Фес — древний город, который не пытается понравиться с первого взгляда. Здесь не увидишь вылизанных проспектов и блестящих фасадов. Он словно живой лабиринт, где стены шелушатся, пахнет тёплым кедром и пряностями, где медные молотки отбивают ритм старинных переулков. Стоит только позволить себе не спешить — и город начнёт раскрываться слой за слоем.

Фес нужно не осматривать, а проживать: остановиться в риаде с внутренним садом, побродить по узким улочкам медины, поужинать в тени апельсиновых деревьев и дождаться заката на крыше. Здесь нет маршрута "обязательных мест", зато каждый день превращается в коллекцию случайных, но удивительно точных моментов.

1. Начните с мастер-класса "Марокканская культура 101"

Кафе Café Clock - это не просто место с лучшим кофе и легендарным бургером из верблюжатины. Это культурная площадка, где рассказывают о том, как понимать Марокко изнутри. Мастер-класс "Марокканская культура 101" помогает разобраться в нюансах местных традиций: как приветствовать, как обращаться к старшим, что символизируют амазигские орнаменты и какую роль сегодня играет женщина в марокканском обществе.

Вы узнаете жесты и фразы, без которых не обойтись в медине, и сможете смело общаться с ремесленниками или торговцами, чувствуя себя не туристом, а гостем.

2. Прогуляйтесь по городу в поисках ремесленных сокровищ

Организация Culture Vultures придумала необычный формат — охоту за подсказками, где каждая локация ведёт к мастерской ремесленника. Так вы узнаете, как рождаются плитки зеллиге, ткачество, кожевенные изделия и резьба по дереву — то, чем Фес славится сотни лет.

QR-коды на маршруте открывают короткие истории о мастерах, а после прогулки можно продолжить знакомство на длинных квестах по текстилю и керамике, которые длятся от нескольких дней до двух недель.

3. Посмотрите на Фес через объектив

Фотограф и куратор Омар Ченнафи приглашает на авторский фототур, где главное — не техника, а умение видеть. Вместе с ним вы исследуете медину, учитесь ловить свет и движение, фиксировать лица, двери, узоры и отражения. По пути — чайная пауза и короткие беседы о философии "видения города".

Совет: в Марокко стоит всегда спрашивать разрешения, прежде чем снимать людей — уважение здесь важнее удачного кадра.

4. Найдите тишину во дворе риада

Фес живёт медленно. После шумных улиц приятно окунуться в тень риада — старинного дома с внутренним садом. Попробуйте Dar Bensouda, Riad Laaroussa или Le Jardin des Biehn, где слышно только журчание фонтана и запах цветов апельсина.

К обеду подают салаты с хумусом и мятой, тажин с лимоном и оливками, а вечером — ужин при свечах. На крышах таких домов открываются лучшие панорамы медины. А если хочется уединения — стоит выбрать Dar el Mandar, расположенный за городом среди равнин Саисс.

5. Исследуйте музеи Феса

Музей Дар Бата, расположенный во дворце XIX века, показывает историю города через ремёсла — от резьбы по дереву до керамики. Сады с фонтанами и апельсиновыми деревьями делают его приятным местом для отдыха.

Рядом — Музей Неджарине, где можно увидеть всё, что связано с деревом: старинные сундуки, двери, музыкальные инструменты. Само здание — бывший караван-сарай, отреставрированный с редкой любовью к деталям.

Для прогулки на свежем воздухе стоит подняться по дороге от Баб Дждид к Американскому Фондуку или пройтись по парку Джнейн Сбиль.

6. Попробуйте себя в роли ткача

Кооператив Anou объединяет сотни ремесленников и учит гостей ткачеству по-настоящему — с погружением в процесс. Вы сами выбираете цвета шерсти, окрашенной гранатом и шафраном, набрасываете эскиз и создаёте небольшой узор. Всё это под руководством терпеливого мастера.

Anou также организует визиты к деревенским ремесленникам: можно встретиться с женщинами, которые ткут ковры, и выпить с ними чай в их домах

7. Увидьте старинный ткацкий станок в действии

Фес — одно из немногих мест в мире, где до сих пор используют ручные ткацкие станки. В студии Dar al-Tiraz показывают, как с помощью педалей и шнуров создаются узоры, будто вплетённые в музыку. Под руководством мастера Хасана Кабиля можно попробовать разработать собственный рисунок.

Если времени немного — загляните в ателье Абделькадера Уаззани, где ткут парчу из шелка с золотыми нитями

8. Откройте архитектурные тайны города

Архитектор Алаа Саид уже двадцать лет реставрирует дома в медине и проводит экскурсии, раскрывающие, как строился этот город. Почему улицы узкие? Зачем дома обращены внутрь? Почему воздух в медине всегда прохладен?

Прогулка по восстановленным риадам помогает увидеть Фес как единый организм. А контраст можно ощутить, побывав в новой части города — Ville Nouvelle, где фасады в стиле ар-деко соседствуют с современным отелем Sahrai

9. Научитесь готовить как житель Феса

В Dar Namir проходят домашние кулинарные занятия, где учат делать пять традиционных блюд: от мини-пирожков бриуат до курицы дагмира с карамелизованным луком. Перед этим — прогулка на рынок Ркиф, где покупают специи, лимоны и мёд.

Класс завершается совместным обедом — с ароматом шафрана и тёплым хлебом из печи. Для гурманов есть и гастрономическая прогулка по медине, где можно попробовать фасолевый суп биссара, кефту и сладости с финиками.

10. Зайдите в старинные медресе

Три медресе открыты для посещения — Бу Инания, Аттарин и Шерратин. Их дворы облицованы мрамором и зеллиге, а потолки украшены кедровой резьбой. Самая роскошная — Бу Инания, где молитвенные залы действуют и сегодня.

Медресе — сердце учёного Феса, ведь именно здесь веками изучали богословие и каллиграфию.

Совет: на картах Google медина выглядит просто, но легко заблудиться. Помните: знак с квадратом — проходной переулок, с шестиугольником — тупик.

11. Пройдитесь по уличным кухням

Рынки Achabine - лучшее место для знакомства с уличной едой. Попробуйте жареную рыбу в специях чермула, хрустящие баклажаны, тушёную овечью голову или горячие лепёшки хобз с кефтой.

После насыщенного обеда загляните в Medina Coffee за свежим соком или в Café Sara, где подают мятный чай под сенью апельсинового дерева.

12. Поднимитесь на холмы Залах

Над городом возвышается гора Залах — отсюда открываются виды на весь Фес. Гид Суфиан из проекта Green Caravan проводит неспешные прогулки через оливковые рощи и рассказывает о растениях и легендах. На вершине можно устроить пикник с хлебом, орехами и местным сыром.

Организация также предлагает экологичные туры по другим регионам Марокко — от кедровых лесов Среднего Атласа до долины Зиз

Плюсы и минусы посещения Феса

Плюсы Минусы Аутентичная атмосфера старого города Лабиринт улиц — легко заблудиться Дешёвая и вкусная еда Иногда навязчивые торговцы Богатое ремесленное наследие Сложно передвигаться с багажом Доброжелательные местные жители Жаркое лето и пыль

Как провести идеальный день в Фесе

Утром — прогулка по рынку Ркиф и кофе в Café Clock. Днём — посещение музея Дар Бата и мастер-класс по ткачеству. Вечером — ужин в риаде и закат на крыше с видом на медину. На следующий день — вылазка на холмы Залах.

Мифы и правда о Фесе

Миф: Фес — опасный город для туристов.

Правда: уровень преступности низкий, главное — соблюдать уважение к местным обычаям.

Правда: ремесленные мастер-классы, архитектурные экскурсии и гастротуры делают поездку насыщенной.

Правда: Фес уникален — это духовный и ремесленный центр страны, не похожий на Марракеш.

FAQ

Как доехать до Феса?

Из Касабланки — около четырёх часов на поезде. Есть и прямые рейсы в аэропорт Фес-Саис.

Сколько стоит вход в медресе?

От 20 до 40 дирхамов, оплата наличными.

Что купить на память?

Кожаные тапочки бабуш, керамику из зеллиге и ткани ручной работы.

Интересные факты