Экспорт удобрений из Пермского края вырос на 5,7%: кто покупает химические товары из Урала

В период с января по октябрь 2025 года Пермский край снова стал лидером по объему экспорта химических и минеральных удобрений. Эти удобрения составили 47,7% от общего объема отправок, выполняемых через Свердловскую железную дорогу.

Рекорды экспорта

За отчетный период было отправлено за границу 12,1 млн тонн удобрений, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отметим, что наблюдается рост как по объемам повагонных перевозок (на 3,1%, до 11,6 млн тонн), так и по контейнерным отправкам, которые увеличились в 2,5 раза и достигли 0,5 млн тонн.

Основные станции и страны-импортеры

В Пермском крае важнейшими станциями, с которых осуществляется погрузка удобрений, являются Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская.

Основными странами-импортерами удобрений остаются:

Бразилия - 65% от общего объема экспорта,

Китай - 25%,

Мексика - 5,4%.

Транспортировка и маршруты

Транспортировка продукции осуществляется через сухопутные пограничные переходы России и Казахстана, а также через дальневосточные припортовые станции. В то же время, зафиксировано снижение объемов отправок через порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна.