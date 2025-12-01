Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Яхта
Яхта
© commons.wikimedia.org by Ivan T. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:32

Паромы замолчали: в Севастополе приостановили морские рейсы, причины скрыты

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

Вечером в Севастопольской бухте была приостановлена работа морского пассажирского транспорта, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городскую дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Ограничение ввели неожиданно, и причины остановки рейсов официально не раскрываются.

Что известно о приостановке движения

По данным дирекции, сообщение морских маршруток было прервано без предварительных объявлений. В ведомстве отметили:

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение".

Подробности произошедшего не приводятся, однако прекращение работы затронуло весь пассажирский поток, использовавший водный маршрут как часть ежедневной транспортной схемы.

Закрытие рейда потребовало оперативной перестройки работы городского транспорта. Муниципальные службы начали формировать временную схему перевозок, чтобы компенсировать отсутствие сообщения через бухту.

Временные решения для пассажиров

Власти сообщили, что на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Речь идёт о дополнительных автобусах, которые должны частично заменить водный транспорт на время приостановки.

Муниципальные службы призывают жителей учитывать изменения при планировании маршрутов, особенно в вечерние часы, когда морским транспортом пользуются многие горожане. Пока не сообщается, когда движение по воде будет восстановлено.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристический налог формирует источник развития инфраструктуры — эксперт Вахрушев сегодня в 21:25
Крым стоит на пороге перемен: туристический налог способен полностью поменять экономику курортов

Возможное введение туристического налога для частного жилья может изменить правила игры на рынке аренды в Крыму — эксперты оценивают плюсы и скрытые трудности.

Читать полностью » Маркировка M+S подтверждает пригодность шины к зиме — госинспектор Ширинский сегодня в 21:19
Морозы подступают: водителей предупредили о нюансе, из-за которого машина зимой теряет устойчивость

Понижение температуры и сложные погодные условия в Крыму требуют ранней подготовки автомобилей — инспекторы ГИБДД предупреждают о рисках и напоминают об обязательных зимних правилах.

Читать полностью » Зона морозов смещается к югу и меняет погоду Кубани — синоптики сегодня в 20:39
Кубань встречает декабрь напряжённо: температура ныряет в минус — метеорологи намекают на сюрприз

На Кубани усиливается влияние зимы: антициклон расчистит небо, но принесёт понижение температур, а побережье сохранит мягкий климат дольше остальных районов.

Читать полностью » Крым внедрит ИИ для сохранения языков — глава Госкомнаца Якубов вчера в 12:19
В Крыму цифровизация выходит на новый уровень — редкие языки получают шанс на вторую жизнь

Крым планирует привлечь технологии искусственного интеллекта к сохранению языков коренных народов, переходя от бумажных словарей к полноценной цифровой среде.

Читать полностью » Прожиточный минимум вырос на 6,8 % — пресс-служба Минтруда РК вчера в 11:49
Прожиточный минимум в Крыму увеличили на 6,8 % — неожиданно изменились выплаты для детей и пенсионеров

Крым утвердил новые показатели прожиточного минимума на 2026 год — рост коснулся всех категорий, а изменения лягут в основу будущих социальных выплат.

Читать полностью » Всесезонка не подходит для Крыма — инженер Юрий Артамонов вчера в 11:45
Крымские водители попали в ловушку межсезонья — температура заставляет сомневаться, когда менять резину

Южная зима приносит водителям особые сложности: температура скачет, правила требуют зимней резины, а ошибки в выборе шин могут серьёзно ударить по безопасности.

Читать полностью » 110 тысяч семей Крыма получили поддержку — глава региона Сергей Аксёнов вчера в 11:37
В Крыму перераспределили выплаты для родителей — неожиданное изменение затронуло почти всех

Крым усиливает меры поддержки семей с детьми — потрачены миллиарды, а внимание к родительскому подвигу стало акцентом Дня матери.

Читать полностью » Очистку побережья Чёрного моря ускорили — правительство России 29.11.2025 в 20:15
Черноморское побережье пережило ЧП — но ситуация повернулась неожиданным образом

Очистка побережья Чёрного моря выходит на стабильный этап: новых следов нефтепродуктов не находят, а с берегов уже вывезены десятки тысяч тонн загрязнённого песка.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Бумажные стаканчики защитили молодые саженцы от ветра
Наука
Вулканические пузырьки CO2 изменяют рифовые экосистемы — CB
Спорт и фитнес
Праздничное меню помогает удерживать вес при правильном планировании — диетологи
Авто и мото
Загрязнённые автомобильные фильтры ускоряют износ двигателя и ухудшают работу систем — naavtotrasse.ru
Туризм
Спрос на аренду коттеджей на Новый год в Подмосковье увеличился на 40% — Суточно.ру
Красота и здоровье
Социальный долг провоцирует ненужные траты — журналист Сьюзан Гриффин
Красота и здоровье
Неподходящая поза сна вызывает ночное онемение рук — по данным специалистов
Дом
Дизайнеры назвали лампу ключевым элементом уюта в ванной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet