Паромы замолчали: в Севастополе приостановили морские рейсы, причины скрыты

Вечером в Севастопольской бухте была приостановлена работа морского пассажирского транспорта, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городскую дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Ограничение ввели неожиданно, и причины остановки рейсов официально не раскрываются.

Что известно о приостановке движения

По данным дирекции, сообщение морских маршруток было прервано без предварительных объявлений. В ведомстве отметили:

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение".

Подробности произошедшего не приводятся, однако прекращение работы затронуло весь пассажирский поток, использовавший водный маршрут как часть ежедневной транспортной схемы.

Закрытие рейда потребовало оперативной перестройки работы городского транспорта. Муниципальные службы начали формировать временную схему перевозок, чтобы компенсировать отсутствие сообщения через бухту.

Временные решения для пассажиров

Власти сообщили, что на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Речь идёт о дополнительных автобусах, которые должны частично заменить водный транспорт на время приостановки.

Муниципальные службы призывают жителей учитывать изменения при планировании маршрутов, особенно в вечерние часы, когда морским транспортом пользуются многие горожане. Пока не сообщается, когда движение по воде будет восстановлено.