Итальянская компания Ferrari в скором времени выпустить первый электромобиль в своей коллекции. Об этом информирует агентство новостей Reuters.

Итальянская компания, создающая спортивные и гоночные машины, располагающаяся в Маранелло, анонсировала свой новый автомобиль, который будет доступен для покупателей в ближайшее время. Уникальность новости заключается в том, что для организации Ferrari это будет первый в коллекции автомобиль, приводимый в движение посредством электродвигателей с питанием от независимого источника электроэнергии вместо двигателей внутреннего сгорания.

Цена для такого транспортного средства будет не менее 500 тысяч евро (более 46 миллионов рублей). Однако стоимость способна меняться в зависимости от внутреннего содержания автомобиля и уникальных функций, подобранных для определённых владельцев. На данный момент особенности комплектации машины пока остаются в секрете.

Специалист в области автомобилей Андреа Баллони предполагает, что новая разработка Ferrari будет являться нишевой моделью, с которой компания будет получать примерно 10% от годового объёма продаж.

Фото: Enrico Carnemolla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)