Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 1:11

Беру морковь и соль — результат удивил: как я научилась делать ферментированные овощи

Ферментация улучшает здоровье и вкус овощей — шеф-повар

Ферментация — это не просто модное кулинарное направление, а древний и невероятно полезный способ консервирования овощей, который позволяет сохранить не только вкус, но и все их питательные свойства. Это одна из тех практик, которые с годами не теряют своей актуальности, а наоборот, получают все большее признание за свою простоту и пользу.

Процесс ферментации выглядит так: бактерии, в первую очередь молочнокислые, начинают расщеплять сахара, содержащиеся в овощах, превращая их в кислые продукты с пробиотическими свойствами. Это не только придает продуктам новый вкус, но и делает их полезными для здоровья.

Ферментирование в домашних условиях несложно. Вам понадобятся несколько ингредиентов и немного терпения. Об этом недавно писала газета The Guardian, которая обратила внимание на доступность и простоту ферментации: достаточно качественной соли, воды и чистых банок. В этом процессе главное — внимание и соблюдение нескольких простых шагов.

Преимущества ферментации

Ферментация — это не просто способ сохранить продукты, а живой процесс, который делает овощи более насыщенными по вкусу и полезными для здоровья. Когда молочнокислые бактерии начинают свою работу, продукты становятся не только более вкусными, но и значительно более питательными. Это касается как свежих овощей, так и фруктов, которые при ферментации раскрывают новые вкусовые нотки и становятся источниками полезных бактерий для организма.

"Ферментация — отличный способ сохранить урожай, особенно если овощи из сада начинают быстро портиться", — отмечает Коннор Уилсон, шеф-повар отеля The Kirkstyle Inn в Нортумберленде.

Как ферментировать овощи дома: пошаговое руководство

Если вы хотите попробовать ферментацию, начните с чего-то простого и доступного, например, с моркови. Вот что нужно делать:

  1. Подготовка овощей
    Нарежьте морковь тонкими ломтиками — чем тоньше, тем быстрее она забродит.

  2. Приготовление солевого раствора
    Растворите 35 г морской или каменной соли в 1 литре воды. Для более чистого вкуса используйте фильтрованную воду, но и водопроводная подойдёт.

  3. Приправа
    Добавьте специи по вкусу — горошины перца, кориандр, душистый перец, фенхель или чили для любителей острого.

  4. Кипячение и охлаждение
    Вскипятите солёную воду, затем дайте ей остыть до комнатной температуры.

  5. Ферментация
    Поместите нарезанную морковь в чистую банку и залейте её остывшим раствором, чтобы все кусочки были покрыты жидкостью. Неплотно закройте банку крышкой.

Совет: Чтобы избежать появления плесени, важно, чтобы овощи всегда оставались покрытыми жидкостью.

Через несколько дней вы заметите, как сок помутнеет, появятся пузырьки, а вкус начнёт становиться более кислым. Когда вкус будет удовлетворять, можно поставить банку в холодильник — это замедлит процесс брожения, и солёные овощи будут готовы.

Японская ферментация: асазуке

В Японии существует традиция ферментации под названием асазуке, когда овощи слегка маринуются с солью. В этом процессе используется 2-3% солевого раствора от веса овощей, что делает их менее кислым, более хрустящими и с ярко выраженным свежим вкусом. Это не классическое брожение, а скорее маринование, которое происходит за несколько часов или даже за ночь.

"Японские ферментированные овощи — это свежие и хрустящие закуски, которые идеально подойдут к любому блюду или могут быть поданы в качестве гарнира к рамену", — поясняет Йоко Накадзава, мастер ферментации.

Что важно для успеха ферментации?

Для того чтобы ферментация прошла успешно, нужно помнить несколько важных моментов. Процесс требует внимания, чистоты и терпения.

  1. Чистота
    Перед началом всегда тщательно дезинфицируйте банки и посуду. Это нужно для того, чтобы в банке не появились посторонние бактерии.

  2. Внимание к процессу
    Запах должен быть кисловатым, но не неприятным, овощи должны быть яркими и хрустящими, а сок — слегка шипеть, как газировка. Если это так, значит, процесс идет правильно.

  3. Терпение
    Ферментация — это не быстрый процесс, поэтому важно не торопиться и дать овощам время для созревания.

"Я всегда говорю с ферментами по-доброму", — смеется Накадзава. "Ферментация для меня — это искусство осознанности и спокойствия".

Советы по ферментации овощей

Шаг Действие
Подготовка овощей Нарежьте их как можно тоньше для быстрого брожения.
Солевой раствор 35 г соли на 1 литр воды. Лучше использовать фильтрованную воду.
Приправы Добавьте специи по своему вкусу.
Термическая обработка Вскипятите и охладите раствор до комнатной температуры.
Ферментация Положите овощи в банку и залейте соляным раствором.

Ошибки в ферментации

  1. Ошибка: Овощи не остаются под жидкостью.
    Последствие: Появление плесени и плохое брожение.
    Альтернатива: Убедитесь, что все овощи полностью покрыты раствором.

  2. Ошибка: Использование загрязненных банок или посуды.
    Последствие: Развитие вредных бактерий.
    Альтернатива: Хорошо промойте банки и посуду перед началом ферментации.

  3. Ошибка: Открытие банки раньше времени.
    Последствие: Прерывание процесса ферментации.
    Альтернатива: Дайте овощам время для созревания.

Плюсы и минусы ферментации

Плюсы Минусы
Продукты становятся полезными Требуется время и терпение
Отличная альтернатива консервантам Необходимо поддерживать чистоту
Простой процесс Овощи могут не подойти, если испорчены

FAQ

  1. Как выбрать правильные овощи для ферментации?
    Выбирайте свежие, зрелые овощи без признаков порчи или гнили. Лучше всего подходят свёкла, морковь, капуста.

  2. Сколько времени занимает ферментация?
    Время зависит от овощей и желаемой степени ферментации. Обычно процесс занимает от 3 до 7 дней.

  3. Что делать, если ферментированные овощи стали слишком кислыми?
    Вы можете добавить немного воды в банку, чтобы уменьшить кислотность, или хранить их в холодильнике, чтобы процесс замедлился.

Мифы и правда о ферментации

  1. Миф: Ферментация всегда делает продукты слишком кислыми.
    Правда: Можно контролировать степень кислоты в процессе, изменяя время ферментации.

  2. Миф: Только определенные овощи можно ферментировать.
    Правда: Практически все овощи, такие как морковь, свёкла, капуста, подходят для ферментации.

  3. Миф: Ферментированные продукты сложно готовить.
    Правда: Ферментация — это простой и доступный процесс, который может освоить любой.

Интересные факты о ферментации

  1. Ферментированные продукты помогают улучшить работу кишечника и иммунную систему.

  2. Процесс ферментации использовался людьми тысячелетиями, ещё в Древнем Египте.

  3. Многие популярные продукты, такие как йогурт, кефир и сыры, являются результатом ферментации.

Исторический контекст

  1. В Древнем Египте использовали ферментацию для сохранения продуктов в условиях жары.

  2. В Средние века ферментированные продукты часто использовались как важный источник витаминов в зимний период.

  3. В Японии искусство ферментации овощей развивалось уже более 1000 лет назад, включая такие виды как асазуке.

