Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Квашенная капуста
Квашенная капуста
© Designed by Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 12:59

Не ожидала, что эти простые продукты могут так укрепить иммунитет: вот как они спасают ваш организм

Ферментированные продукты должны быть без сахара и добавок — нутрициолог Шарапова

Ферментированные продукты играют важную роль в укреплении иммунной системы благодаря их пребиотическому воздействию на кишечную микрофлору. Об этом рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в комментарии для EcoSever, объяснив влияние таких продуктов на организм.

Как ферментированные продукты укрепляют иммунитет

По словам Шараповой, ферментированные продукты поддерживают иммунитет, так как являются мощными пребиотиками, то есть кормом для нашей микрофлоры.

"Ферментированные продукты поддерживают иммунитет, потому что считаются пребиотиком, это подкормка нашей микрофлоры. Девяносто процентов серотонина и иммунных клеток вырабатываются в кишечнике. Для того, чтобы кишечник работал правильно, мы должны постоянно о нем заботиться, принимать пробиотики и пребиотики", — пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что качество работы кишечника напрямую влияет на состояние иммунной системы, поскольку большинство иммунных клеток и серотонина образуются именно в кишечнике.

Какие ферментированные продукты наиболее полезны

Среди самых эффективных пребиотиков Шарапова выделила ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и камбуча (чайный гриб).

"Лучший пребиотик — это ферментированные продукты, в том числе квашеная капуста, камбуча — обычный чайный гриб. Если мы говорим про квашеную капусту, она еще содержит большое количество витамина С. А витамин С является метабиотиком, что тоже влияет на улучшение микрофлоры", — добавила она.

Кроме того, витамин С в квашеной капусте помогает не только поддерживать иммунитет, но и улучшать состояние кишечной микрофлоры.

Важные нюансы при потреблении ферментированных продуктов

Шарапова акцентировала внимание на том, что ферментированные продукты должны быть без сахара и лишних добавок. Они могут быть полезны не всем, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. В таких случаях следует соблюдать особую схему питания, подбирая продукты в зависимости от состояния пищеварительной системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медленные прогулки активируют пассивную сеть мозга и улучшают мышление — нейропсихолог сегодня в 4:57
Оставила телефон дома и пошла гулять — и именно тогда возникла мысль, которую давно искала

Медленная прогулка без наушников способна запустить работу нейронных сетей, отвечающих за творчество и память. Это простой метод, который помогает снизить перегрузку и вернуть ясность мышления.

Читать полностью » Орехи и сухофрукты помогают поддерживать обмен веществ зимой — диетолог Сережина сегодня в 2:31
Хотите поддержать иммунитет зимой? Эти продукты не дадут вам замерзнуть и оставят в форме

Какие продукты нужно включить в зимний рацион для поддержания здоровья и энергии? Врач-диетолог Вера Сережина делится полезными советами по питанию в холодное время года.

Читать полностью » Дефицит железа назван частой причиной выпадения волос — трихолог Бавалия сегодня в 0:26
Волосы выпадают не из-за шампуня: организм мстит за одну тихую ошибку

Потеря волос может быть первым сигналом дефицита железа. Почему это происходит, как выявить и восстановить баланс — рассказывают трихологи.

Читать полностью » Прозрачная пудра сохраняет сияние кожи — подтвердили специалисты ITG вчера в 20:10
Белая магия на лице — визажисты показали, как пудра создаёт эффект фотошопа

Обычный вечер с друзьями превратился в импровизированную бьюти-вечеринку — и открыл секрет идеальной пудры, которая подходит всем, независимо от тона кожи

Читать полностью » Ацетат с кишечными бактериями ускоряет потерю жира — Cell Metabolism вчера в 18:46
Кишечник берёт управление на себя: клетчатка включает режим, в котором жир уходит быстрее углеводов

Японские учёные обнаружили, что сочетание ацетата и бактерий Bacteroides запускает в организме мышей процессы, схожие с кетодиетой, позволяя снижать вес.

Читать полностью » Снижение энергии в декабре связано с гормональными изменениями — психолог Абакумова вчера в 18:23
Утром подняться невозможно: вот почему декабрь выбивает из колеи даже самых сильных

Декабрь приносит ощущение усталости даже самым энергичным людям. Психолог объясняет, почему это закономерно и какие простые шаги помогают пережить сезонный спад.

Читать полностью » Баланс тренировка укрепляет глубокие мышцы и снижает риск падений — физиолог вчера в 16:56
Одна минута на цыпочках — и я почувствовала, как включаются мышцы, о существовании которых не подозревала

Тренировка баланса укрепляет глубокие мышцы, снижает риск травм и помогает сохранить ловкость с возрастом — и для этого достаточно простых упражнений, встроенных в повседневную жизнь.

Читать полностью » Продукты с фитиновой кислотой могут снизить усвоение витамина D — Verywellhealth вчера в 16:12
Эта добавка может свести на нет все усилия по усвоению витамина D — теперь избегаю этой ошибки

Некоторые продукты и добавки могут снижать эффективность витамина D и мешать его усвоению. Узнайте, какие продукты и добавки лучше не принимать одновременно с витамином D, чтобы получить от него максимальную пользу и избежать негативных последствий для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука
В России разработали устройство для предотвращения отложений в нефтяных скважинах — ПНИПУ
Экономика
Микрозаймы для неважных покупок могут привести к долговой яме — эксперт Исмаилов
Технологии
Конфликт приложений может замедлять работу гаджета — IT-эксперт Муртазин
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина предложила Полине Лурье мировое соглашение, но оно было отклонено — адвокат Свириденко
Питомцы
Собаки вздыхают от скуки или для привлечения внимания — зоопсихологи
Технологии
Pokemon TCG Pocket признана лучшей игрой для iPhone — App Store Awards 2025
Культура и шоу-бизнес
Сборы российских кинотеатров могут вырасти до 11 млрд рублей в новогодние праздники — Алексей Васясин
Технологии
Модели телевизоров от Tuvio, TCL и Hisense названы лучшими до 17 тысяч рублей — Палач
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet