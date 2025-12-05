Не ожидала, что эти простые продукты могут так укрепить иммунитет: вот как они спасают ваш организм

Ферментированные продукты играют важную роль в укреплении иммунной системы благодаря их пребиотическому воздействию на кишечную микрофлору. Об этом рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в комментарии для EcoSever, объяснив влияние таких продуктов на организм.

Как ферментированные продукты укрепляют иммунитет

По словам Шараповой, ферментированные продукты поддерживают иммунитет, так как являются мощными пребиотиками, то есть кормом для нашей микрофлоры.

"Ферментированные продукты поддерживают иммунитет, потому что считаются пребиотиком, это подкормка нашей микрофлоры. Девяносто процентов серотонина и иммунных клеток вырабатываются в кишечнике. Для того, чтобы кишечник работал правильно, мы должны постоянно о нем заботиться, принимать пробиотики и пребиотики", — пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что качество работы кишечника напрямую влияет на состояние иммунной системы, поскольку большинство иммунных клеток и серотонина образуются именно в кишечнике.

Какие ферментированные продукты наиболее полезны

Среди самых эффективных пребиотиков Шарапова выделила ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и камбуча (чайный гриб).

"Лучший пребиотик — это ферментированные продукты, в том числе квашеная капуста, камбуча — обычный чайный гриб. Если мы говорим про квашеную капусту, она еще содержит большое количество витамина С. А витамин С является метабиотиком, что тоже влияет на улучшение микрофлоры", — добавила она.

Кроме того, витамин С в квашеной капусте помогает не только поддерживать иммунитет, но и улучшать состояние кишечной микрофлоры.

Важные нюансы при потреблении ферментированных продуктов

Шарапова акцентировала внимание на том, что ферментированные продукты должны быть без сахара и лишних добавок. Они могут быть полезны не всем, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. В таких случаях следует соблюдать особую схему питания, подбирая продукты в зависимости от состояния пищеварительной системы.