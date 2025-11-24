Добавила это в рацион — и пищеварение наладилось само: простой продукт творит чудеса

Ферментированные продукты нередко оказываются недооценёнными, хотя их влияние на здоровье кишечника и иммунитет давно подтверждено практикой. Об этом сообщает Pravda.Ru, которому диетолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина рассказала, почему такие продукты стоит включать в питание практически ежедневно.

Роль ферментированных продуктов в рационе

Сюракшина подчёркивает, что квашеная капуста и кефир относятся к ключевым элементам сбалансированного меню. Эти продукты содержат витамины группы В и С, поддерживают естественную микрофлору и способствуют укреплению иммунной системы. Она отмечает, что регулярное употребление ферментированной пищи помогает сохранять баланс бактерий, отвечающих за полноценное усвоение питательных веществ, что особенно важно при стрессовой нагрузке или нерегулярном питании.

"Квашеная капуста — это кладезь витаминов, особенно витамина С и группы В. Она крайне полезна для микрофлоры кишечника и необходима для его нормальной работы. Кефир, в свою очередь, тоже является ферментированным продуктом, который не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на иммунную систему", — пояснила Сюракшина.

По словам специалиста, сочетание капусты и кисломолочных продуктов формирует основу рациона, который помогает поддерживать стабильную работу пищеварительной системы и снижать риск сезонных заболеваний.

Правила включения в питание и дополнительные источники витаминов

Эксперт считает, что ферментированные продукты можно употреблять на постоянной основе, чередуя их с другими полезными компонентами рациона. Она подчёркивает, что непродолжительные перерывы допустимы, однако строгих ограничений нет. Качественная и разнообразная пища, по её словам, позволяет организму получать максимум пользы, избегая однообразия и снижения пищевого интереса.

"Ферментированные продукты можно есть постоянно. Иногда стоит делать короткий перерыв, ведь однообразное питание быстро надоедает. Главное — включать их в рацион регулярно, чтобы поддерживать здоровье кишечника и укреплять иммунитет", — добавила она.

Сюракшина обращает внимание и на морскую капусту — важный источник йода, необходимого для работы щитовидной железы и обмена веществ. Этот продукт особенно полезен в рационах людей с пониженной функцией железы, поскольку помогает восполнить дефицит микроэлементов и поддерживать стабильное самочувствие.