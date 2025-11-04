Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квашенная капуста
Квашенная капуста
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:33

Самый доступный "суперфуд": стоит копейки, а укрепляет иммунитет, как витамины

Нутрициолог Юлия Шарапова назвала квашеную капусту природным пробиотиком и источником витамина С

Квашеная капуста — простое блюдо, знакомое каждому с детства, — сегодня переживает второе рождение. Диетологи и нутрициологи называют её одним из самых доступных "суперфудов", ведь в одной банке заключён целый комплекс веществ, необходимых для здоровья кишечника, крепких сосудов и устойчивого иммунитета.

"Квашеную капусту можно отнести к суперфуду. Она очень богата витамином С, витаминами группы В, многими микронутриентами. Она полезна для микробиоты, потому что считается пробиотиком, питает полезную микрофлору в кишечнике, что делает человека гораздо здоровее", — пояснила интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Природный пробиотик в тарелке

При квашении капуста проходит естественный процесс брожения, в результате которого образуются молочнокислые бактерии. Эти микроорганизмы способствуют восстановлению здоровой микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение и повышают сопротивляемость организма вирусам и бактериям.

Кроме того, в процессе ферментации уровень витамина С в капусте увеличивается в разы. Это делает продукт настоящим защитником сосудов и клеток от свободных радикалов. По содержанию антиоксидантов квашеная капуста может соперничать с цитрусовыми.

"Капуста квашеная противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ, такими как язвы, гастриты, особенно в острый период", — предупредила Шарапова.

Сравнение: свежая и квашеная капуста

Показатель

Свежая капуста

Квашеная капуста

Витамин С

До 40 мг

До 70 мг

Витамины группы В

Среднее количество

Повышенное из-за брожения

Клетчатка

Много

Много

Пробиотики

Отсутствуют

Присутствуют

Срок хранения

7-10 дней

До 6 месяцев

Как видно, процесс ферментации превращает обычный овощ в мощный оздоравливающий продукт.

Советы шаг за шагом: как приготовить капусту правильно

Чтобы квашеная капуста действительно приносила пользу, важно соблюдать технологию.

  1. Используйте только белокочанную капусту поздних сортов.
  2. Добавьте морковь — источник каротина и дополнительного аромата.
  3. Не используйте уксус и сахар — они нарушают баланс ферментов и убивают пробиотики.
  4. Для посола берите только каменную или морскую соль без добавок.
  5. Храните продукт в стеклянной банке или керамической ёмкости под плотной крышкой в холодильнике.

"Следует учесть один момент, что капуста квашеная, она полезна только когда у нее в составе капуста, морковь и соль, без уксуса и без сахара", — уточнила Шарапова.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: Добавление уксуса или сахара.
    Последствие: Уничтожаются живые бактерии, продукт теряет свойства пробиотика.
    Альтернатива: Использовать классический способ квашения с солью.
  • Ошибка: Хранение при комнатной температуре.
    Последствие: Продукт может испортиться, появится неприятный запах.
    Альтернатива: Хранить в холодильнике при +2…+4 °C.
  • Ошибка: Употребление при обострении гастрита.
    Последствие: Раздражение слизистой желудка.
    Альтернатива: Временно исключить капусту или заменить тушёной.

А что если квашеную капусту есть каждый день?

Регулярное употребление по 2-3 столовые ложки в день улучшает пищеварение, помогает усваивать железо и кальций, снижает уровень холестерина. Однако чрезмерное увлечение солёными продуктами может повысить давление, поэтому людям с гипертонией стоит соблюдать умеренность.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Богата витамином С и пробиотиками

Содержит соль — не рекомендуется при гипертонии

Улучшает работу кишечника

Может вызывать вздутие

Повышает иммунитет

Противопоказана при язве желудка

Долгое хранение без потери свойств

Требует соблюдения технологии квашения

FAQ

Как выбрать качественную квашеную капусту в магазине?
Выбирайте капусту без уксуса и консервантов. В составе должны быть только капуста, морковь и соль. Рассол — прозрачный, без помутнения и плесени.

Сколько можно хранить капусту дома?
В холодильнике при температуре +2…+4 °C — до шести месяцев. Главное, чтобы продукт оставался полностью покрыт рассолом.

Можно ли квашеную капусту при похудении?
Да, продукт низкокалориен и помогает ускорить обмен веществ. Однако важно следить за количеством соли.

Мифы и правда

Миф 1. Квашеная капуста повышает кислотность желудка.
Правда. При умеренном употреблении ферментированный продукт, наоборот, способствует нормализации кислотности.

Миф 2. В квашеной капусте нет витаминов.
Правда. Процесс ферментации увеличивает содержание витамина С почти вдвое.

Миф 3. Можно квасить любую капусту.
Правда. Лучше всего подходят поздние сорта с плотными листьями — они сохраняют хруст и не теряют форму.

Исторический контекст

Квашение капусты известно человечеству с глубокой древности. Первые упоминания о ферментированных овощах действительно встречаются в Древнем Китае, где их готовили более трёх тысяч лет назад, ещё во времена строительства Великой китайской стены. Позже способы закваски распространились по Азии и Европе.
В России капусту традиционно квасили осенью, после сбора урожая, — в дубовых бочках, добавляя морковь, клюкву и иногда яблоки. Такая заготовка была важным источником витаминов и клетчатки в зимний период.

Интересные факты

  • В 100 граммах квашеной капусты содержится всего около 20 ккал, но при этом — до 70-80% суточной нормы витамина C, что делало её незаменимой зимой.
  • Морковь в рецепте не просто добавляет цвет и вкус — она действительно усиливает процесс ферментации, поскольку содержит сахара, служащие пищей для молочнокислых бактерий.

Квашеная капуста — один из тех продуктов, которые объединяют традиции и пользу. Простая в приготовлении, она поддерживает здоровье кишечника, укрепляет иммунитет и сохраняет баланс полезных бактерий. Главное — готовить её по классическому рецепту и употреблять с умеренностью.

